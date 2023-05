Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Μητσοτάκης και Τσίπρας εκβιάζουν τους πολίτες με πλαστά διλήμματα

Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην κεντρική του ομιλία στο Θησείο.



«Για μήνυμα της νίκης», μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Θησείο. «Σήμερα λοιπόν η Αθήνα τους στέλνει καθαρό μήνυμα: Όσο μας χτυπούν, τόσο δυναμώνουμε. Η παράταξη που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου επέστρεψε πρωταγωνιστικά στο πολιτικό προσκήνιο», ανέφερε μόλις ανέβηκε στο βήμα, ενθουσιάζοντας τους συγκεντρωμένους φίλους κι οπαδούς του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Από την αρχή της ομιλίας του, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τους οποίους κατηγόρησε ότι «επιχειρούν να εκβιάσουν τους πολίτες με πλαστά διλήμματα, ευελπιστώντας ότι έτσι θα διεμβολίσουν την εκλογική βάση της παράταξής μας, ότι θα την λεηλατήσουν».

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ «ποτέ δεν ήθελαν συνεργασία μαζί μας. Στόχος ήταν πάντα να λεηλατήσουν και εν τελεί να εξαφανίσουν τη δημοκρατική παράταξη. Αυτό έκαναν το '89 αυτό επεδίωξαν και τώρα. Ε λοιπόν, θα αποτύχουν ξανά. Αυτός ο νόθος δικομματισμός της διαφθοράς, θα αποτύχει και πάλι. Την Κυριακή το βράδυ η δημοκρατική παράταξη θα είναι και πάλι ισχυρή».

Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο πολιτικό παράδειγμα, καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απορρίπτοντας τις υποσχέσεις του Κ. Μητσοτάκη και του Α. Τσίπρα. «Κανείς από τους δύο δεν σέβεται τους θεσμούς, τη δικαιοσύνη το κράτος δικαίου», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης και υπογράμμισε : «Είμαστε στην απέναντι όχθη γιατί είμαστε η δημοκρατική παράταξη των αρχών, των αξιών, της Δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της διάκρισης των εξουσιών. Αυτά δεν μπαίνουν σε παζάρια εξουσίας κύριοι. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ανάχωμα στον αυταρχισμό και στην παρακμή. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για την Ελλάδα του μέλλοντος. Για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας. Για την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών. Στις 21 Μαΐου ζητώ από κάθε δημοκράτη και προοδευτικό Ελληνα να γυρίσετε την πλάτη στην αναξιοκρατία, στον διχασμό και στην περιφρόνηση των πραγματικών κοινωνικών ζητημάτων. Στηρίξτε αυτή τη νέα προσπάθεια και δε θα απογοητεύσουμε καμία και κανέναν σας.



Ισχυρό ΠΑΣΟΚ σημαίνει σταθερότητα στη δημοκρατία, ανάπτυξη στην Οικονομία, ελπίδα και προοπτική για το λαό. Σηκώστε περήφανα την πράσινη σημαία της ελπίδας, την πράσινη σημαία της Δικαιοσύνης, την πράσινη σημαία της Αλληλεγγύης. Στις 21 Μαΐου θα είμαστε νικητές».

Συμπλήρωσε πως το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής, οι πολιτικοί αντίπαλοι του κόμματός του θα εκπλαγούν διαπιστώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αναγεννάται και επιστρέφει ενωμένη, ανανεωμένη και αποφασισμένη η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη. Πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης θέλει να εμφανίζεται ως η μοναδική πρόταση εξουσίας, κλεισμένος στον γυάλινο πύργο του, ζει με την παρέα του σε ένα παράλληλο σύμπαν, που περιστρέφεται γύρω από το εαυτό του. Αυτός είναι η σταθερότητα. Αυτός είναι η δημοκρατία.Αυτός είναι το κράτος, λέει με μία λουδοβίκεια αντίληψη, υποδυόμενος τον εκσυγχρονιστή».



«Όμως οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν είναι, ούτε πρόβατα, ούτε λωτοφάγοι» συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Δεν ξεχνούν οι πολίτες κύριε Μητσοτάκη, ότι όταν το κόμμα σου παρέδωσε την χρεοκοπημένη Ελλάδα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αντί να ζητήσετε συγγνώμη και να αναλάβετε τις ευθύνες σας, ψηφίσατε μαζί με τον Τσίπρα κατά του ευρώ και υπέρ της χρεοκοπίας και της δραχμής», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Συμπλήρωσε πώς «οι πρόσφατες δηλώσεις του ότι 'δεν μπορεί να συνομιλήσει με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη' επιβεβαιώνουν για μία ακόμα φορά ένα πράγμα: Δεν ήμουν κίνδυνος για την Ελλάδα και τη Δημοκρατία, όπως διακινούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ψηφιακού παρακράτους μετά την αποκάλυψη των παρακολουθήσεων, αλλά κίνδυνος μόνο για τη Νέα Δημοκρατία».





«Δεν θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ υποταγμένο, ένα ΠΑΣΟΚ υποχείριο του ενός ή του άλλου. Θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό και πρωταγωνιστή. Γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να σταθεί ανάχωμα στον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και τον πελατειακό ελιτισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη», είπε σε μια αποστροφή της ομιλίας του.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης τον κατέκρινε για έλλειψη ενσυναίσθησης σχετικά με τη στάση του στη τραγωδία των Τεμπών και τον σχολιασμό του κ. Μητσοτάκη για τη μήνυση που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων. Θα υπαγορεύσετε κύριε Μητσοτάκη τι θα κάνουν οι γονείς, που έχασαν τα παιδιά τους; «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσφέρει μία πραγματικά προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα», σημείωσε.



Επέκρινε επίσης, έντονα τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε ξανά «μέγα χορηγό που δεν θέλει να στερηθεί ο Μητσοτάκης». Υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποτιμά τη μνήμη και την κρίση του ελληνικού λαού όταν προτείνει κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όταν ζητά να ξεχάσει τα όσα τραγικά και ευτράπελα έζησε τα πέντε χρόνια, που κυβέρνησε τη χώρα μαζί με τον Πάνο Καμμένο.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπενθύμισε όλες τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που διαχρονικά έκανε το ΠΑΣΟΚ και περιέγραψε το όραμά του για κοινωνική δικαιοσύνη και μείωση των ανισοτήτων, ισχυρό κοινωνικό κράτος, υγιή οικονομία που αγκαλιάζει τους πολλούς, δίνει ευκαιρίες στη νέα γενιά να αναπτύξει τις δυνατότητές της, να παραγάγει, να δημιουργήσει στον τόπο της. Για δημοκρατία με ισχυρούς θεσμούς και κράτος δικαίου, που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών.

Αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες του προγράμματος που προτείνει στους πολίτες το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με πρώτη προτεραιότητα τους νέους για τη δημιουργία μιας δημόσιας δεξαμενής 150.000 κατοικιών, 50.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης για νέους ανέργους στον ιδιωτικό τομέα με τετραετή επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, παιδεία ισχυρή και δημόσια, στήριξη των νεων οικογενειών, προστασία της πρώτης κατοικίας των αδύναμων δανειοληπτών. Είπε ότι προτείνουμε 120 δόσεις για τα χρέη τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με κίνητρα για τους συνεπείς και ειδικές γραμμές χρηματοδότησης τους για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

«Θέλουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα βασίζεται στην εγχώρια παραγωγή, θα διασυνδέει τομείς της οικονομίας με τον τουρισμό και θα αξιοποιεί την πράσινη μετάβαση για να προστατεύσει τους κατοίκους των αστικών κέντρων, τους αγρότες, τους μεταποιητές, από τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, μέσω της διάχυσης των ΑΠΕ με τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων και την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ειδική αναφορά έκανε στο ΕΣΥ: «Το ΕΣΥ χρειάζεται στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντίστοιχη με αυτήν άλλων κρατών που δαπανούν το 8-10% των πόρων του στην υγεία», είπε κι επέμεινε στη καθιέρωση νέου ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, καταργώντας την προσωπική διαφορά από 1/1/2024 και τις άδικες διατάξεις για τις συντάξεις αναπηρίας και χηρείας.

«Οι παρεμβάσεις είναι απολύτως κοστολογημένες και εφικτές: 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ» τόνισε.

