Πολιτική

Εκλογές: Πλεύρης - Σκουρλέτης για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, τις εισφορές και τον Κατρούγκαλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπαν στον ΑΝΤ1 οι δύο υποψήφιοι βουλευτές για τις ασφαλιστικές εισφορές των ελ. επαγγελματιών, και την “έξοδο” του Γιώργου Κατρούγκαλου από την εκλογική μάχη.

Καθώς απομένουν ώρες για να ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κομματικοί μηχανισμοί και οι υποψήφιοι βουλευτές ανά την επικράτεια, τα «δίνουν όλα» για να πείσουν όσους περισσότερους πολίτες μπορούν, με περιοδείες, επισκέψεις και συναντήσεις, αλλά και με την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπου συχνά ο διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι έντονα.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» της Παρασκευής, για το θέμα που ανέκυψε με τον Γιώργο Κατρούγκαλο που τέθηκε εκτός εκλογικής μάχης, αλλά και το προσκλητήριο του Αλέξη Τσίπρα στους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, συζήτησαν οι:

Θάνος Πλεύρης, υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφιος βουλευτής Α’ Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Πάνος Σκουρλέτης, υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:





Ειδήσεις σήμερα:

Βατικανό: Εισβολή αυτοκινήτου… από την κεντρική είσοδο (εικόνες)

Χαλάνδρι: Καταδίωξη “θρίλερ” τα ξημερώματα

Σεισμός - Παπαδόπουλος: Προβληματισμός για την Κρήτη, “ανησυχία” για τον Κορινθιακό