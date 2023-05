Πολιτική

Εκλογές - ΥΠΕΣ για Κατρούγκαλο: Η υποψηφιότητά του παραμένει σε ισχύ

Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών μετά τις εξελίξεις με τον Γιώργο Κατρούγκαλο και την ανακοίνωσή του πως αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.



Σε διευκρινίσεις προχώρησαν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών μετά την ανακοίνωση απόσυρσης του Γιώργου Κατρούγκαλου από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές 2023, με φόντο την αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά τη δήλωσή του για τις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.

Συγκεκριμένα, από το ΥΠΕΣ εξηγούσαν ότι, αναφορικά με ερωτήματα που τέθηκαν προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη δήλωση παραίτησης του κ. Κατρούγκαλου, πηγές της Διεύθυνσης Εκλογών αναφέρουν ότι, με δεδομένο το γεγονός ότι η υποψηφιότητά του έχει ανακηρυχθεί από τον Άρειο Πάγο αυτή παραμένει σε ισχύ. Σε περίπτωση που ο κ. Κατρούγκαλος εκλεγεί, έχει δικαίωμα να παραδώσει την έδρα του.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Κατρούγκαλος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εκλογική μάχη μετά τις αντιδράσεις με αφορμή την τοποθέτηση του περί αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναλυτικά, η δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου:

"Παρακολουθώ τη θεατρική παράσταση που οργανώνει η Νέα Δημοκρατία με αφορμή χθεσινή μου τοποθέτηση για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ξεκαθάρισα από το πρωί ότι αναφερόμουν σε προσωπικές θέσεις αρχής και όχι στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που είναι δημοσιευμένες εδώ και καιρό. Οι συκοφαντίες της Νέας Δημοκρατίας περί ‘κρυφής ατζέντας” είναι φαιδρές. Η Αριστερά μιλά πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Αν υπήρχε κρυφή ατζέντα, θα τη φανέρωνα αυτόβουλα δυο μέρες πριν από τις εκλογές; Η ζημιά όμως γίνεται, με όργανο την μηντιακή παντοκρατορία της δεξιάς. Δεν θα τη διευκολύνω. Άλλωστε η εμπλοκή μου στην πολιτική δεν έγινε ποτέ με όρους προσωπικού συμφέροντος, αλλά προσφοράς. Εγκατέλειψα το Ευρωκοινοβούλιο όταν προσκλήθηκα στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ανέλαβα με άγνοια κινδύνου την καυτή πατάτα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη για τη χθεσινή μου τοποθέτηση και δηλώνω ότι αποσύρομαι από την εκλογική μάχη."

