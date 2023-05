Κόσμος

Χιροσίμα: Σύνοδος Κορυφής των G7 με την συμμετοχή του Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος θα έχει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες κρατών της «Ομάδας των Επτά».



Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει αυτοπροσώπως την Κυριακή στις εργασίες της συνόδου κορυφής της G7, στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε σήμερα το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο ουκρανός πρόεδρος αναμένεται σήμερα στη Χιροσίμα, όπου θα έχει διμερείς συναντήσεις με ηγέτες κρατών της «Ομάδας των Επτά».

«Ανυπόμονος» να τον συναντήσει είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν. Ο Σάλιβαν επιβεβαίωσε στον Τύπο ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει πλέον την πρωτοβουλία αρκετών χωρών της Δύσης για εκπαίδευση ουκρανών πιλότων σε F-16. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκπαίδευσης, η οποία αναμένεται να διαρκέσει μήνες, θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των μαχητικών αεροσκαφών, ο αριθμός τους και οι χώρες προέλευσης.

Ο αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως οι ηγέτες θα συνομιλήσουν για τη μάχη κατά της παράκαμψης των κυρώσεων, η οποία επιτρέπει στο ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίζει να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά του. Οι επανειλημμένες απειλές του Πούτιν να μετατρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε πυρηνική σύγκρουση καταδικάσθηκαν κατηγορηματικά από τους ηγέτες της G7 και θεωρούνται από ορισμένους παρατηρητές απόπειρα για να κλονισθεί η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων και των Αμερικανών.

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φ. Κισίντα, η οικογένεια του οποίου κατάγεται από τη Χιροσίμα και ο ίδιος εκλέγεται σ’ αυτή την πόλη, επιθυμεί να επωφεληθεί απ’ αυτή τη σύνοδο κορυφής για να παρακινήσει τους προσκεκλημένους του, ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που διαθέτουν μαζί χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές, να δεσμευθούν να επιδείξουν διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αποθέματα τους και να μειώσουν τα οπλοστάσιά τους.

Πολυάριθμοι στρατιωτικοί και διπλωμάτες, μεταξύ των οποίων έξι πρώην αρχηγοί κρατών, κάλεσαν επίσης χθες, Τετάρτη, τις πυρηνικές δυνάμεις να βάλουν στην άκρη τις εντάσεις και να διαπραγματευθούν μέτρα ελέγχου των εξοπλισμών. Όμως σ’ ένα πλαίσιο αυξημένων εντάσεων με άλλες πυρηνικές δυνάμεις, τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα, οι ελπίδες να σημειωθεί πρόοδος σ’ αυτό τον τομέα στη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής της G7 είναι ισχνές.

Η G7 αναμένεται ακόμη να αφιερώσει μεγάλο μέρος των συζητήσεών της στην Κίνα και ιδιαίτερα στα μέσα για να προστατευθεί από έναν ενδεχόμενο οικονομικό εκβιασμό του Πεκίνου, διαφοροποιώντας την παραγωγή και τις αλυσίδες εφοδιασμού, καθώς η κινεζική κυβέρνηση έχει φανεί διατεθειμένη να προσφύγει σε εμπόδια για το εμπόριο. Για τον Σάλιβαν, οι ηγέτες της G7 αναμένεται να καταγγείλουν αυτό τον «οικονομικό εξαναγκασμό» και να προσπαθήσουν να υπερβούν τις διατλαντικές διαφορές σε ό,τι αφορά τη θέση που πρέπει να υιοθετήσουν έναντι της Κίνας.

Όμως οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα η Γαλλία και η Γερμανία, επιμένουν να εξασφαλίσουν ότι η εξάλειψη των κινδύνων δεν θα σημάνει τη ρήξη των δεσμών με την Κίνα, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου. Η Ιαπωνία προσκάλεσε επίσης στη Χιροσίμα οκτώ τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων μείζονες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία και η Βραζιλία, σε μια απόπειρα να συνασπίσει μερικούς ηγέτες που είναι απρόθυμοι να αντιταχθούν στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία στην Ουκρανία και στις αυξανόμενες στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου.

