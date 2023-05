Πολιτική

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Πότε θα έχουμε αποτέλεσμα από το 80% της επικράτειας σύμφωνα με τον Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών. Τι ανέφερε για τη βραδιά των εκλογών ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της Singular Logic.

Και με την ψηφιακή τους ταυτότητα από το wallet του κινητού τους μπορούν να ψηφίσουν οι εκλογείς στις εκλογές της 21ης Μαΐου, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ.Σταυριανουδάκης, Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα".

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας» αναφέρεται ότι «η αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α' 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 4082/2022 (Β' 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr».

Μάλιστα, όπως σημειώνεται «αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του».





'Όπως σημείωσε ο κ. Σταυριανουδάκης "ο δικαστικός αντιπρόσωπος πρέπει να έχει το smartphone και πρόσβαση στο internet για να μπορέσει να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του ψηφοφόρου", ενώ συμπλήρωσε πως "τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα υποδέχονται σε ειδικό χώρο οι δικαστικού αντιπρόσωποι, θα παίρνουν το φάκελο και θα τον ρίχνουν στην αντίστοιχη κάλπη".

Να υπενθυμίσουμε ότι τον Ιούλιο του 2022 παρουσιάστηκε η πλατφόρμα για τις ψηφιακές ταυτότητες, αλλά και το δίπλωμα οδήγησης από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο υπουργός έκανε λόγο για μία πολύ σημαντική αλλαγή, καθώς η ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης των πολιτών, για πρώτη φορά, είναι επαληθεύσιμα έγγραφα.

Η εφαρμογή Gov.gr Wallet, αφορά στη δημιουργία, αποθήκευση και στον έλεγχο γνησιότητας των ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης στο κινητό μας τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τον κ. Σταυριανουδάκη "στις 21:00 θα έχουμε αποτέλεσμα από το 80% της επικράτειας και στις 00:00 το σύνολο της επικράτειας".

«Λίγο μετά τις 19:00 θα βγρι το αποτέλεσμα για τα πρώτα 200 εκλογικά κέντρα», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο Δημήτρης Μπακάκος, Γενικός Διευθυντής της Singular Logic, σημειώνοντας ότι η ακριβής ώρα «εξαρτάται από την αναλογική ενσωμάτωση των στοιχείων το πότε θα έχουμε την τελική πρόβλεψη».

Σημείωσε πάντως πως εκτιμά ότι «Το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι μέχρι τις 21:00-21:30 θα το ξέρουμε».

«Για τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων θα πρέπει να πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέχρι την 01:00 θα έχει έρθει το μεγαλύτερο κομμάτι των δεδομένων που αφορούν τους σταυρούς», είπε ο κ. Μπακάκος.





