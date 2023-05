Αθλητικά

Εκλογές - Final 4: Πώς θα ψηφίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στη Λιθουανία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να προσέξουν στην επιστροφή τους για τις δεύτερες κάλπες των εκλογών

Ο πρέσβης της Λιθουανίας, κ. Καραχάλιος μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" σχετικά με το πως θα ψηφίσουν οι Έλληνες φίλαθλοι που βρίσκονται στη Λιθουανία για το Final 4. "Δικαίωμα ψήφου, θα έχουν μόνο όσοι έκαναν εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, πριν από τις 10 Απριλίου" όπως ανέφερε ο ίδιος.

Τα εκλογικά κέντρα σε Βίλνιους και Κάουνας θα είναι ανοιχτά το Σάββατο (20 Μαϊού) από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Τα ψηφοδέλτια θα σφραγιστούν και θα σταλούν στο προξενείο και με την σειρά τους, θα ταχυδρομηθούν στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Εφετείο, όπου και θα προσμετρηθούν.

Πάντως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέξουν, όπως είπε και ο κ. Καραχάλιος το εξής: Σε περίπτωση που δεν ζουν στο εξωτερικό αλλά μετέφεραν τα εκλογικά τους δικαιώματα για χάρη του Ολυμπιακού, θα πρέπει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να απεγγραφούν από τη λίστα των εκλογικών καταλόγων του εξωτερικού. Και αυτό, διότι σε περίπτωση δεύτερων εκλογών, θα μπορούν να ψηφίσουν μόνο στη Λιθουανία. Όπως υπογραμμίζεται από αρμόδιες πηγές, οι ψηφοφόροι θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα, μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα στις 2 Ιουλίου.

Στην εκπομπή μίλησαν ζωντανά και δύο φίλαθλοι που βρίσκονται στη Λιθουανία και ανέφεραν πως "προλάβαμε και κάναμε τη δήλωση για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε εδώ. Ευτυχώς διαβάσαμε τις οδηγίες σε ένα αθλητικό site".

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση τη νύχτα

Θεοδωρίδου - Κακοσαίος: Φωτιά στην σκηνή την ώρα που τραγουδούσαν (βίντεο)