Οικονομία

G7 - Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ θα αποφύγουν την στάση πληρωμών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα φανούμε ικανοί να αποφύγουμε μια στάση πληρωμών», διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους.



Ο Μπάιντεν βρίσκεται στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών

Οπρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να αποφύγουν τη στάση πληρωμών, μετά την ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο πως παραμένουν σοβαρές διαφορές με τους ρεπουμπλικάνους διαπραγματευτές σχετικά με την οροφή του χρέους.

«Εξακολουθώ να πιστεύω πως θα φανούμε ικανοί να αποφύγουμε μια στάση πληρωμών», διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους.

Ο Μπάιντεν προέβη στις δηλώσεις αυτές από τη Χιροσίμα της Ιαπωνίας, όπου συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση τη νύχτα

Θεοδωρίδου - Κακοσαίος: Φωτιά στην σκηνή την ώρα που τραγουδούσαν (βίντεο)