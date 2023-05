Κοινωνία

Έβρος: Συνελήφθη Τούρκος καταζητούμενος για φοροδιαφυγή στην Ρωσία

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια ελέγχου στον συνοριακό σταθμό των Κήπων.

(εικόνα αρχείου)

Για αδικήματα φοροδιαφυγής που κατηγορείται ότι τέλεσε στη Ρωσία διώκεται 42χρονος, υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, στον Έβρο.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, κατά την είσοδό του στο ελληνικό έδαφος και τον διαβατηριακό έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Ρωσίας.

Σε εκτέλεση του εντάλματος συνελήφθη και κρατείται, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης.

