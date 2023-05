Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: “Κόκκινη” η εξέδρα στον τελικό της Euroleague

Στήριξη από 8.000 οπαδούς του στις εξέδρες αναμένεται να έχει ο «θρύλος» την ώρα που οι οπαδοί της «βασίλισσας» δεν προβλέπεται να ξεπερνούν τους 2.000.

Τουλάχιστον 1.500 φίλαθλοι του Ολυμπιακού αναμένονται στο Κάουνας αύριο, Κυριακή (21/5), για να παρακολουθήσουν δια ζώσης και να υποστηρίξουν την ομάδα του Πειραιά, στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αν και επισήμως το νούμερο των Ελλήνων φιλάθλων στον ημιτελικό με τη Μονακό ήταν 4.500, στην πραγματικότητα 6.500 χιλιάδες Ολυμπιακοί βρέθηκαν στις κερκίδες της Zalgirio Arena, καθώς πολλοί κατάφεραν και αγόρασαν εισιτήρια από φιλάθλους άλλων ομάδων, όπως αυτές των Ζαλγκίρις, Μακάμπι και Παρτιζάν, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών των οποίων οι ομάδες έμειναν εκτός καταληκτικής φάσης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του θα παίρνουν ενέργεια από τις ιαχές περίπου 8 χιλιάδων φιλάθλων, στα 40 λεπτά που θα διεκδικούν το τρόπαιο απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην Ελλάδα, αυτές τις τελευταίες ημέρες πολλοί φίλαθλοι έχουν... χάσει τον ύπνο τους προσπαθώντας να εξασφαλίσουν «μαγικά χαρτάκια» για το φάιναλ φορ, αλλά και να βρουν πτήσεις με τελικό προορισμό το Κάουνας, έστω και μέσω άλλης ευρωπαϊκής πόλης και με πολύωρη αναμονή. Μετά την πρόκριση δε του Ολυμπιακού στον τελικό... ακολούθησε παροξυσμός.

Δύο τσάρτερ που ήταν προγραμματισμένο ν' αναχωρήσουν από την Αθήνα εν τέλει δεν απογειώθηκαν ποτέ και οι φίλαθλοι έμειναν... με τη βαλίτσα στο χέρι. Όμως, τέσσερα νέα τσάρτερ προγραμματίστηκαν για να μπορέσει ο κόσμος του Ολυμπιακού να... πετάξει στον τελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, με την ελπίδα πως η αγαπημένη ομάδα του θα κατακτήσει το τρόπαιο.

Η «βασίλισσα» είχε μόλις 1.000 φιλάθλους στο πλευρό της στο ευρωπαϊκό clasico με την Μπαρτσελόνα χθες (19/5) στον ημιτελικό και αναμένει 500 έως 1.000 περισσότερους Ισπανούς φιλάθλους σήμερα (20/50 και αύριο (21/5). Πάντως, δεν θα πετάξουν άλλα τσάρτερ από την Ισπανία για το Κάουνας.

