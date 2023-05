Υγεία - Περιβάλλον

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συγκλονίζουν οι εικόνες και τα λόγια της στην επέτειο της επίθεσης με βιτριόλι

Η ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου με αφορμή τη σημερινή τρίτη επέτειο από την επίθεση με βιτριόλι.

Τρία χρόνια πέρασαν από τη φρικιαστική επίθεση που δέχθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην Καλλιθέα. Το πρωί κι ενώ περίμενε το ασανσέρ για να πάει στη δουλειά της, η Έφη Κακαράντζουλα της πέταξε βιτριόλι στο πρόσωπο και την αριστερή πλευρά του σώματός της, προκαλώντας της εγκαύματα βαθιά και τρομακτικά.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκτοτε έχει υποβληθεί σε μια σειρά χειρουργείων, ενώ η δράστις έχει καταδικαστεί και βρίσκεται στη φυλακή.

Η εσωτερική της δύναμη, όμως, ξεπέρασε τη σωματική και η Ιωάννα έγινε σύμβολο της μαχητικότητας, κερδίζοντας τη βαθιά εκτίμηση του κόσμου με τη δύναμή της.

Χωρίς να το βάλει ποτέ κάτω και χωρίς να κρύψει τις πληγές της, έγινε σύμβολο της δυναμικότητας, αποκτώντας θέσεις σε εκπομπές όπως το «Ζήσε Αλλιώς», κάνοντας podcast, αλλά και ανοίγοντας το δικό της ίδρυμα.

Στη φετινή, τρίτη, επέτειο δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τα τραύματά της.

«3 χρόνια από την επίθεση. Σώμα και ψυχή. Θεός και άνθρωπος. Καλό και κακό. Δεν ξέρω πώς, αλλά αυτή είναι η απόδειξη. Υπόσχομαι πως, για όσο ζω, κάθε χρόνο, θα βρίσκω λόγους για να το γιορτάζω. Και έχω πολλούς!», έγραψε στην ανάρτησή της.

