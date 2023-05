Κόσμος

Σουδάν: Ένοπλοι λεηλάτησαν την πρεσβεία του Κατάρ στο Χαρτούμ

Το προσωπικό της πρεσβείας έχει απομακρυνθεί εδώ και μερικές εβδομάδες, λόγω του πολέμου που συγκλονίζει το Σουδάν.

Η πρεσβεία του Κατάρ στο Χαρτούμ δέχτηκε επίθεση από ενόπλους και βανδαλίστηκε, σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικών του εμιράτου και του Σουδάν. Το προσωπικό της πρεσβείας έχει απομακρυνθεί εδώ και μερικές εβδομάδες, λόγω του πολέμου που συγκλονίζει το Σουδάν.

Ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο επικεφαλής του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν, κατηγόρησε για την επίθεση αυτήν την παραστρατιωτική οργάνωση του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι μέλη των ΔΤΥ επιτέθηκαν και λεηλάτησαν την πρεσβεία, παίρνοντας μαζί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οχήματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Χαρτούμ κατηγορεί τις ΔΤΥ για επιθέσεις σε διπλωματικές αποστολές: τις θεωρεί υπεύθυνες για μια σειρά άλλων επιθέσεων, στις πρεσβείες της Ινδίας και της Νότιας Κορέας, στην κατοικία Ελβετών διπλωματών, σε ένα τμήμα του τουρκικού προξενείου και στο γραφείο πολιτιστικών υποθέσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Στη δική της ανακοίνωση, η Ντόχα διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν θύματα από αυτήν την επίθεση, καθώς το προσωπικό της πρεσβείας είχε ήδη απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας.

Νωρίτερα σήμερα, κάτοικοι της πρωτεύουσας είπαν σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου ότι συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές και τα πυρά του πυροβολικού στην πρωτεύουσα, όπου ο στρατός και οι ΔΤΥ συγκρούονται για την εξουσία. Άλλοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι βομβαρδίστηκε μια περιοχή κοντά στην έδρα της δημόσιας τηλεόρασης.

