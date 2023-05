Αθλητικά

Ρώμη: Ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Μεντβέντεφ

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, χάνοντας δυο σετ με πανομοιότυπο τρόπο, σ’ ένα παιχνίδι που διακόπηκε 2 φορές λόγω βροχής.

Η πολύ καλή παράδοση που είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στα έξι τελευταία ματς με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ (4 νίκες) δεν συνεχίστηκε στον αποψινό... επεισοδιακό δεύτερο ημιτελικό του Masters της Ρώμης. Ο Ρώσος ήταν ο μεγάλος νικητής με 2-0 σετ (7-5, 7-5) και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά, όπου την Κυριακή (21/05) θ΄ αντιμετωπίσει τον Χόλγκερ Ρούνε.

Ο αγώνας «σημαδεύτηκε» από τη... διπλή διακοπή του, λόγω της βροχής, αλλά και από την λεκτική αντιπαράθεση που είχε ο Έλληνας πρωταθλητής με την μητέρα του στο 11ο game του πρώτου σετ (απαίτησε να αποχωρήσει από το box του, όπως κι έγινε), με αποτέλεσμα να χάσει το επόμενο game και το σετ (7-5), να εκνευριστεί και να χάσει τη συγκέντρωσή του στη συνέχεια.

Ο Μεντβέντεφ εκμεταλλεύτηκε τον εκνευρισμό του Τσιτσιπά, ήταν σαφώς πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του και κατάφερε να ξεκινήσει με break στο δεύτερο σετ, να προηγηθεί με 2-0 και 3-1, αλλά από κει και πέρα ο Έλληνας τενίστας «απάντησε» με τρία κερδισμένα game (και break στο 6ο) και πήρε προβάδισμα με 4-3. Ωστόσο ο Ρώσος βρήκε και πάλι τα... πατήματα του, ισοφάρισε σε 5-5 και εν συνεχεία με break ανέκτησε το προβάδισμα (6-5) και χωρίς άγχος έφτασε στο τελικό 7-5, γράφοντας το 2-0.

Η σημερινή ήταν η 12η αναμέτρηση ανάμεσα στο νο4 και στο νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Ρώσο να βελτιώνει το ρεκόρ του σε 8-4 και να παίρνει το «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό, που θα βρει απέναντί του τον 20χρονο Δανό, Ρούνε.

