Αθλητικά

Σαλβαδόρ: Οπαδοί ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε γήπεδο (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από ποδοπάτημα στο γήπεδο της Κουσκατλάν. Πώς σημειώθηκε η τραγωδία. Προσοχή, σκληρές εικόνες.

Τραγωδία στο Ελ Σαλβαδόρ. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκαν στη διάρκεια συνωστισμού οπαδών που επιχειρούσαν να μπουν μέσα στο γήπεδο «Κουσκατλάν» της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των προημιτελικών (Clausura 2023) μεταξύ Αλιάνσα και FAS (Futbolistas Asociados Santanecos), ανέφερε η κυβέρνηση της χώρας της Κεντρικής Αμερικής στο Twitter.

Το παιχνίδι διακόπηκε στο γήπεδο με χωρητικότητα άνω των 44.000 φιλάθλων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολυάριθμοι οπαδοί της Αλιάνσα προσπάθησαν να εισέλθουν στο στάδιο χωρίς εισιτήριο, και μερικοί από αυτούς μάλιστα με ψεύτικα εισιτήρια, έσπασαν μια πόρτα πρόσβασης στο γήπεδο, γεγονός που προκάλεσε ταραχή, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca.

«Υπήρχαν μόνο δύο ανοιχτές πόρτες σε ολόκληρο το γήπεδο. Οι άνθρωποι που ήταν έξω ήθελαν να μπουν με το ζόρι, έπεσαν όλοι από πάνω μας», είπε ένας οπαδός σε μια μαρτυρία που συνέλεξε η La Prensa Grafica.

«Πριν από τις 7 το βράδυ, η αστυνομία είχε κλείσει τις πόρτες. Δεν μας άφηναν να μπούμε και υπήρχε μεγάλος αριθμός οπαδών που είχαν πληρώσει εισιτήρια. Ήταν παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έπρεπε κυριολεκτικά να ρίξουμε την πύλη για να αναπνεύσουμε, γιατί ήταν πολύς ο κόσμος και πνιγόμασταν», εξήγησε ένας από τους πληγέντες οπαδούς.

Η εθνική αστυνομία του Ελ Σαλβαδόρ διέταξε να κλείσουν οι πόρτες και, σύμφωνα με τη δήλωση αρκετών οπαδών, έριξε ακόμη και δακρυγόνα στους οπαδούς που προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο. Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή δεν έγινε ποτέ χρήση δακρυγόνων.

Estamos agilizando la entrada y salida de ambulancias al Estadio Cuscatlan.



Pedimos a la poblacion apartarse y permitir el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/gbmimFZuD5 — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

«Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου του Σαλβαδόρ λυπάται βαθιά για τα γεγονότα που συνέβησαν στο στάδιο Κουσκαλτάν», έγραψε η ομοσπονδία στο Twitter. «Εκφράζει επίσης την αλληλεγγύη στους συγγενείς των πληγέντων και των νεκρών σε αυτό το περιστατικό».

Το tweet πρόσθεσε ότι η ομοσπονδία θα ζητήσει αμέσως έρευνα για το περιστατικό.

Παρά τα όσα γίνονταν έξω από το γήπεδο, ο αγώνας μεταξύ της Αλιάνσα και της FAS άρχισε να διεξάγεται σχετικά κανονικά, αλλά χρειάστηκε να διακοπεί στο 20ο λεπτό, όταν οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο αναζητώντας χώρο για να ξεφύγουν από το χάος.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τον αγωνιστικό χώρο ως αυτοσχέδιο νοσοκομείο για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στα περισσότερα από 100 άτομα που τραυματίστηκαν, καθώς δραματικές σκηνές εκτυλίσσονταν σε όλο το γήπεδο.

Στην είσοδο του γηπέδου καταγράφηκαν πέντε θάνατοι όταν φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν και εντός του αγωνιστικού άλλοι τέσσερις, οι οποίοι καλύφθηκαν με σημαίες Αλιάνσα.

Ο διευθυντής της αστυνομίας, Μαουρίτσιο Αριάσα Τσίκας, διαβεβαίωσε ότι η αστυνομία του Σαλβαδόρ πρότεινε στις αθλητικές αρχές να ανοίξουν μια τρίτη πόρτα, αλλά ότι το άνοιγμα δεν επιτράπηκε: «Ερευνούμε γιατί ήταν μόνο άνοιξε μια πύλη. Αυτές οι ποινικές ευθύνες είναι αυτές που πρόκειται να διερευνήσουμε», είπε.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε έχει ήδη ανακοινώσει διεξοδική έρευνα για την τραγωδία. «Όλοι θα ερευνηθούν: ομάδες, μάνατζερ, γήπεδο, εκδοτήρια, πρωτάθλημα, ομοσπονδία κ.λπ. Όποιος είναι ένοχος, δεν θα μείνει ατιμώρητος», ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα.

