Εκλογές - Υπουργείο Εσωτερικών: Τεχνικά προβλήματα με τα tablet (βίντεο)

Μικροπροβλήματα παρουσιάστηκαν το πρωί της Κυριακής στην εκλογική διαδικασία με κάποια tablet σε ορισμένα εκλογικά τμήματα.

Οι κάλπες άνοιξαν στην επικράτεια στις 7 το πρωί ωστόσο, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών, από τα 21.467 συστήματα ασφαλούς μετάδοσης των αποτελεσμάτων (srt) που είναι σε όλα τα εκλογικά τμήματα της επικρατείας δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα 16.

Παρά την χθεσινή "πρόβα" που έγινε, παρουσιάστηκαν τεχνικά προβλήματα, όμως υπάρχει απόθεμα και αναμένεται τα συγκεκριμένα tablet να αντικατασταθούν.

Διαφορετικά, υπάρχει το σύστημα "Ίριδα" και τα αποτελέσματα θα μεταφέρονται στο Υπουργείο τηλεφωνικά.

Σχετικά με τις ψήφους από τους Έλληνες του εξωτερικού, οι ψήφοι θα ταξιδέψουν με σάκους και πως θα ανοίξουν στις 7:00 μ.μ. της Κυριακής.

