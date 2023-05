Παράξενα

Εκλογές 2023: πήγε στην κάλπη με τον σκύλο του! (εικόνες)

Ένας κύριος, δεν μπόρεσε να αποχωριστεί τον σκύλο του, ούτε στις εκλογές και έτσι... "ψήφισαν" μαζί!

Από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η εκλογική διαδικασία και όπως φαίνεται αρκετοί είναι οι ψηφοφόροι που... θα γίνουν viral!

Από τις εικόνες που κέντρισαν το ενδιαφέρον την Κυριακή των εκλογών, είναι ένας κύριος που ψήφισε μαζί με τον σκύλο του.

Ο εν λόγω άνδρας, έσπευσε να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα σε σχολείο της Αθήνας χωρίς να αποχωριστεί τον σκύλο του, ο οποίος μάλιστα, όχι μόνο περίμενε υπομονετικά έξω από το παραβάν, αλλά... "έριξε" μαζί με τον ιδιοκτήτη του τον φάκελο στην κάλπη.

