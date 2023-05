Πολιτική

Εκλογές - Γεράκης: Στις 19:00 το 80% του exit poll (βίντεο)

Πότε αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

Την κατάταξη και τα ποσοστά των κομμάτων θα επιχειρήσουν να μετρήσουν οι εταιρίες δημοσκοπήσεων, με το μεγάλο exit poll που πραγματοποιούν από το πρωί στα εκλογικά κέντρα της χώρας. Το exit poll θα διεξαχθεί από κοινού από τις εταιρίες δημοσκοπήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης μίλησε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και έλυσε όλες τις απορίες σχετικά με το ροή των πρώτων αποτελεσμάτων από τις δημοσκοπήσεις.

"Στις 19: 00 θα έχουμε το 80% των αποτελεσμάτων, ενώ το υπόλοιπο 20% θα είναι οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν από τις 17:00 έως τις 19:00" είπε χαρακτηριστικά.

"Συνεργάζονται 6 εταιρείες δημοσκόπησης για αυτές τις εκλογές και εργάζονται ανά τη χώρα περίπου 400 άτομα με 121 κάλπες σε αντιπροσωπευτικά τμήματα στη χώρα" ενώ συμπλήρωσε πως "αναμένουμε να μαζευτούν περίπου 7000 ερωτηματολόγια"

Στις 20:30 η πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος της Singular Logic

Η πρώτη επίσημη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αναμένεται νωρίτερα από κάθε άλλη φορά. Σύμφωνα με την SingularLogic μέσα σε μόλις 90 λεπτά από τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες, στις 20:30 θα έχουμε την πρώτη εκτίμηση.

Από τις 22:00 ροή αποτελεσμάτων για τους σταυρούς των υποψηφίων

Σε αυτές τις εκλογές η χρήση των νέων τεχνολογιών με τα tablets στα εκλογικά κέντρα, αλλάζει τα δεδομένα και στο θέμα της μετάδοσης των σταυρών υποψηφίων.

Η SingularLogic αναμένει ότι μετά τις 10 μ.μ. θα υπάρχει ροή αποτελεσμάτων σταυρών υποψηφίων ενώ, σύμφωνα με τον κ. Μπακάκο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ορισμένες περιφέρειες θα μπορεί να γίνει και μία ασφαλή εκτίμηση για τα τελικά αποτελέσματα όσον αφορά στη σταυροδοσία.

