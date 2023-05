Life

Μαρέβα Μητσοτάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για την γιορτή του γιου της

Οι συγκινητικές ευχές της Μαρέβα Μητσοτάκη για την ονομαστική γιορτή του γιου της, Κωνσταντίνο.

Την ονομαστική του εορτή έχει σήμερα, ανήμερα των εθνικών εκλογών ο γιος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι. Κωνσταντίνος.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, ευχήθηκε για τον γιο της ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία που είναι αγκαλιά μαζί του.

«Χρόνια Πολλά Κωνσταντίνε μου. Να σε χαιρόμαστε. Να έχεις πάντα υγεία, αγάπη και να παραμείνεις τόσο μοναδικός. Σ’ αγαπώ πολύ. ΥΓ. Χρόνια Πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες!», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

