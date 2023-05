Παράξενα

Εκλογές - Κοζάνη: Το viral “exit poll” σε φούρνο της πόλης (βίντεο)

Σε φούρνο της Κοζάνης έχει στηθεί ένα πρωτότυπο exit poll όπου πολλοί κάτοικοι της περιοχής, συμμετέχουν δηλώνοντας την προτίμησή τους.

Εδώ και είκοσι χρόνια προβλέπει τα αποτελέσματα στην δική του άτυπη κάλπη, ο κ. Γιάννης Σιδέρης, ιδιοκτήτης φούρνου στην Κοζάνη.

Εκεί έχει στηθεί ένα πρωτότυπο exit poll όπου πολλοί κάτοικοι της περιοχής, συμμετέχουν δηλώνοντας την προτίμησή τους. Τα αποτελέσματα μάλιστα, είναι πολύ κοντά στα επίσημα.

Το άτυπο exit poll βαφτίστηκε "Ότι έβγαλι του κτί", μιας και στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα κουτί όπου όσοι επιθυμούν, δηλώνουν ανώμυμα τι ψήφισαν στις εκλογές. Πολλού άνθρωποι γνωρίζουν για αυτή την διαδικασία και έρχονται στον φούρνο του κ. Σιδέρη όχι μόνο για ψωμιά, αλλά και για να συμμετάσχουν στο "γκάλοπ" που γίνεται εδώ και 20 χρόνια.

Όπως εξηγεί στο "Καλημέρα Ελλάδα" "τα αποτελέσματα είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, με αποκλίσεις του 1% – 2%".





