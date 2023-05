Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Σήμερα ψηφίζουμε για το μέλλον μας

Ο πρόεδρος της ΝΔ συνόδευσε το κείμενό του με βίντεο από τη στιγμή που ο ίδιος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην Κηφισιά



«Σήμερα ψηφίζουμε για το μέλλον μας», τόνισε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος.

Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Οι εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Και σήμερα ψηφίζουμε για το μέλλον μας. Για καλύτερους μισθούς, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Για ένα πιο αποτελεσματικό ΕΣΥ, για μία κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, για μία πατρίδα πιο ισχυρή» και ευχήθηκε «Kαλή ψήφο σε όλες και όλους!».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Έξω από το εκλογικό κέντρο, όπου έφτασε μαζί με τον γιο του και την κόρη του, τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου, και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Πολλά ήταν από νωρίς και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που περίμεναν τον πρωθυπουργό στο εκλογικό κέντρο. Όταν έφτασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα.

