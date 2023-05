Αθλητικά

Τσιτσιπάς: “Μ@@@@@σμένη είσαι;” είπε εκνευρισμένος στην μητέρα του - Σάλος στο Twitter (βίντεο)

Έξω φρενών με την μητέρα του έγινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς όταν έχασε ένα καθοριστικό γκέιμ στο πρώτο σετ, στο Open Rome. Θύελλα αντιδράσεων στο Twitter.



Έξω φρενών με την μητέρα του έγινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς όταν έχασε ένα καθοριστικό γκέιμ στο πρώτο σετ, στο Open της Ρώμης. Ο Έλληνας τενίστας τα έβαλε με τη μητέρα του η οποία του έδινε οδηγίες στα ρώσικα κάτι που τον εκνεύρισε.

Πιο συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς δέχτηκε μπρέικ από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ σε ένα καθοριστικό σημείο στο πρώτο γκέιμ με τον Ρώσο αντίπαλο να περνάει μπροστά στο σκορ με 6-5 γκέιμ.

Ο Τσιτσιπάς πήγε προς τον πάγκο του και θύμωσε με τη μητέρα του, η οποία στη διάρκεια του παιχνιδιού τού μιλούσε στα ρώσικα. Τότε ο Τσιτσιπάς γύρισε και της είπε: «Μη μιλάς στα ρώσικα. Μίλα στα ελληνικά. Στα ρώσικα μη μιλάς. Μάνα σερβίρω και μιλάς στα ρώσικα. Φύγε από το γήπεδο καλύτερα μη μιλάς στα ρώσικα. Μ@@@@@σμένη είσαι τελείως; Δεν μπορώ να καταλάβω τι περνάει από το μυαλό σου. Μιλάει στη δική της γλώσσα. Αν έχεις το Θέο σου».



Στη συνεχεία, πριν μπει στο γήπεδο για την έναρξη του δεύτερου σετ, ο Τσιτσιπάς γύρισε και είπε προς τον διαιτητή: «Πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Δεν μπορώ. Άμα συνεχίσω πρέπει να γίνει με το δικό μου τρόπο».

Αμέσως μετά τον έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τη μητέρα του τα σχόλια στο Twitter πήραν «φωτιά».





