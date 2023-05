Final Four - Ολυμπιακός: “Κόκκινοι” οι δρόμοι στο Κάουνας (εικόνες)

Αθλητικά

Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού έβαψαν "κόκκινη" την κεντρική πλατεία του Κάουνας και τους δρόους λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Final Four.



Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του final four της Euroleague στο Κάουνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ Μαδρίτης (20.00), χιλιάδες φίλοι των ερυθρόλευκων έχουν πλημμυρίσει το κέντρο της πόλης.

Οι φίλαθλοι των "ερυθρόλευκων" που ταξίδεψαν στο Κάουνας έδωσαν ραντεβού στις 16:00 προκειμένου να μεταβούν στο γήπεδο, που απέχει περίπου 10 λεπτά από την κεντρική πλατεία.

Το κόκκινο χρώμα στο κέντρο του Κάουνας δεσπόζει και τα συνθήματα είναι ασταμάτητα.

Όπως έχει γίνει γνωστό περισσότεροι από 7.000 οπαδοί των "ερυθρόλευκων" αναμένεται να ντύσουν στα κόκκινα την Ζαλγκίριο Αρένα, δημιουργώνας ατμόσφαιρα... ΣΕΦ.





