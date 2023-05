Αθλητικά

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη – βάδην: Χρυσή στο Ευρωπαϊκό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα μετάλλιο κατέκτησε η Ντρισμπιώτη, σηκώνοντας την Ελλάδα στο ψηλότερο σκαλί.

(εικόνα αρχείου)

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 20χλμ. βάδην στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ποντεμπράντι.

Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ σε μια κούρσα με πολύ έντονο συναγωνισμό και μεγάλο ενδιαφέρον τερμάτισε σε 1 ώρα 29.17 και να πετύχει την τρίτη επίδοση της καριέρας της.

Το ασημένιο μετάλλιο πήγε στην Ιταλίδα Παλμισάνο με 1 ώρα 29.19 και το χάλκινο στην Άνα Καμπεσίνια (Πορτογαλία) που είχε την υπομονή και τις δυνάμεις να περάσει στην τρίτη θέση στα τελευταία δύο χιλιόμετρα, αφήνοντας την Ουκρανή στην τέταρτη θέση με 1.25.17.

Η Ντρισμπιώτη έκανε δύο τα χρυσά της μετάλλια στη διοργάνωση, αφού ήταν νικήτρια στα 35χλμ. στη διοργάνωση του 2021.

Η Χριστίνα Παδοπούλου αγωνίστηκε στην ίδια απόσταση και κατέλαβε την 17η θέση με 1 ώρα 34.30 και βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ, πετυχαίνοντας την δεύτερη επίδοση της καριέρας της στην απόσταση.

Η τρίτη ελληνική συμμετοχή στην απόσταση ήταν η Όλγα Φιάσκα που τερμάτισε στην 28η θέση με 1 ώρα 38.55. Η χώρα μας κατέκτησε την πέμπτη θέση στο ομαδικό στο σύνολο των εννέα χωρών που συμμετείχαν στο ομαδικό.

«Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Όλες οι σπουδαίες αθλήτριες που θα αγωνιστούν και στο Παγκόσμιο, ήταν εκεί να διεκδικήσουν τα μετάλλια. Κατάφερα να φτάσω στη νίκη και το πέτυχα γιατί ακολούθησα το πλάνο που είχαμε φτιάξει με τον προπονητή μου και διαχειρίστηκα σωστά την κούρσα. Είχα τον έλεγχο, έκανα τις επιθέσεις για να δω την κατάσταση στην οποία είναι οι υπόλοιπες αθλήτριες, έμεινα πίσω όταν έπρεπε για να ξεκουραστώ και τελικά με μια επίθεση μετά το 16ο χιλιόμετρο έφτασα στη νίκη», είπε η Ντρισμπιώτη και συμπλήρωσε:

«Στην τελευταία αντεπίθεση που έκανα ήμουν ξεκούραστη. Μέχρι το 16ο χιλιόμετρο δοκίμαζα και τις άλλες αθλήτριες για να δω αν έχουν δυνάμεις. Η Ιταλίδα ακολουθούσε πολύ κοντά μου στα τελευταία μέτρα, όμως πανηγύρισα στα τελευταία μέτρα καθώς ήξερα πως είναι κουρασμένη και δεν είχε δυνάμεις να με περάσει».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ????

?? Με το συρτάκι να ακούγεται στους δρόμους του Ποντεμπράντι της Τσεχίας η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 20χλμ. Βάδην στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομάδων ??????

@europeanathletics#segas #Athletics #wewalk #podebrady2023 pic.twitter.com/NFtYBsrUng — SEGAS (@PRESEGAS) May 21, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα στη Λάρισα (εικόνες)

Ρόδος: Τουρίστρια πέθανε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο

ΥΠΕΣ - Εκλογές: Στο 48,76% η συμμετοχή έως τις 17:00 της Κυριακής