Εκλογές - Exit Poll: “Ράδιο Αρβύλα” και Λαζόπουλος σχολιάζουν… τα αποτελέσματα (βίντεο)

Με απολαυστικό τρόπο και πολύ χιούμορ σχολίασαν το αποτέλεσμα του exit poll οι "Ράδιο Αρβύλα" και ο Λάκης Λαζόπουλος στον ΑΝΤ1.



Το αποτέλεσμα του exit poll, που δίνει ευρύ προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, σχολίασαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο στον ΑΝΤ1 τόσο οι "Ράδιο Αρβύλα", όσο και ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του ετοίμασαν ένα ξεκαρδιστικό βίντεο και έκαναν τη δική τους παρέμβαση στη βραδιά των εκλογών με ένα «έκτακτο δελτίο» διαφορετικό από τα άλλα.





Ο Αντώνης Κανάκης «παρουσίασε» την πρώτη αντίδραση από την Νέα Ζηλανδία και τους ιθαγενείς «Μαορί», τον… «ΠΑΣΟΚτζή», αλλά και τις… αντιδράσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και της... Πόπη Τσαπανίδου.

Ο Αντώνης Κανάκης επανήλθε με νέο έκτακτο δελτίο, μετά την πρώτη εκτίμηση για τα αποτελέσματα των εκλογών, μεταδίδοντας τις πρώτες… «δηλώσεις» των πολιτικών αρχηγών.

Απολαυστικός ήταν και ο Λάκης Λαζόπουλος από το... εκλογικό κέντρο «Τσαντίρι» σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο τις εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης και τα πρώτα αποτελέσματα.

