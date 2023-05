Αθλητικά

Premier League - Μάντσεστερ Σίτι: Πάρτι τίτλου με νίκη (εικόνες)

Με νίκη γιόρτασε η Μάντσεστερ Σίτι την κατάκτηση του τίτλου της Premier League. H ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε 1-0 της Τσέλσι και πανηγύρισε με χιλιάδες φίλους της στο «Έτιχαντ» τον 5ο τίτλο της την τελευταία εξαετία. Ένας τίτλος που είχε κριθεί από χθες όταν η Άρσεναλ γνώριζε την ήττα από τη Νότιγχαμ.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Μπράιτον θα συμμετάσχει στα κύπελλα Ευρώπης! Η ομάδα του Ρομπέρτο ντε Τσέρμπι που ιδρύθηκε το 1901 δεν έχει λάβε μέρος ποτέ στις διοργανώσεις της UEFA, μέχρι σήμερα με την εντυπωσιακή πορεία της στην Premier League να επιβραβεύεται. Μετά το σημερινό 3-1 επί της «καταδικασμένης» Σαουθάμπτον, οι «Γλάροι» εξασφάλισαν -τουλάχιστον- μια θέση στο Conference League ενώ είναι πολύ πιθανή η συμμετοχή της στο Europa League.

Στο μεταξύ, τρία 24ωρα μετά την εξασφάλιση της συμμετοχής στον πρώτο ευρωπαϊκό της τελικό μετά από 47 χρόνια (με την Φιορεντίνα θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Europa Conference League) η Γουέστ Χαμ «κλείδωσε» και μαθηματικά την παραμονή της στην Premier League με το εντός έδρας 3-1 επί της Λιντς, η οποία, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της περιόδου (37η), βρίσκεται, πια με το... ενάμιση πόδι στην Championship.

Η έλευση του Σαμ Αλαρντάις στο «Ελαντ Ρόουντ» δεν έφερε... την άνοιξη για τους φιλοξενούμενους. Επί των ημερών του η Λιντς μέτρησε τρίτο παιχνίδι χωρίς «τρίποντο» (0-1-2) και 8ο συνεχόμενο στο πρωτάθλημα (0-2-6). Πλέον, τα «παγώνια» θα βρεθούν στην 38η αγωνιστική να υποδέχονται την Τότεναμ, δίχως να ορίζουν τη μοίρα τους. Επί της ουσίας θα ψάχνουν για ένα θαύμα για να παραμείνουν, κάτι που θα συμβεί μόνο εάν νικήσουν τους Λονδρέζους και παράλληλα ηττηθούν οι Εβερτον και Λέστερ (η τελευταία, που βρίσκεται στην προτελευταία θέση παίζει την Δευτέρα με τη Νιούκαστλ) που θα φιλοξενήσουν τις Μπόρνμουθ και Γουέστ Χαμ αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 37ης αγωνιστικής της Premier League έχουν ως εξής:

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 1-3 / (8΄ Κέιν - 50΄, 62΄ Εμπεουμό, 88΄ Γουίσα)

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γ. 0-1 / (9΄ Κασεμίρο)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-2 / (45+5΄πεν., 61΄ Μίτροβιτς - 34΄ Εντουάρ, 83΄ Γουόρντ)

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 1-1 / (90΄ Φιρμίνο - 27΄ Ράμσεϊ)

Γουλβς-Έβερτον 1-1 / (34΄ Χουάνγκ - 90+9΄ Μίνα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 1-0 / (19΄ Αβονίγι)

Γουέστ Χαμ-Λιντς 3-1 / (31΄ Ράις, 72΄ Μπόουεν, 90΄+4 Λανζίνι - 17΄ Ροντρίγκο)

Μπράιτον-Σαουθάμπτον 3-1 / (29΄,40΄ Φέργκιουσον, 69΄ Γκρος - 58΄ Ελγιουνούσι)

Mάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι 1-0 / (21΄ Άλβαρες)

Νιούκαστλ-Λέστερ 22/5