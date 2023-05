Κοινωνία

Τροχαίο με νεκρούς στη Λεωφόρο Αθηνών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα εμπλέκονται ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα.

Εικόνα αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αθηνών, με θύματα δυο επιβάτες μοτοσικλέτας, 19 και 37 ετών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Αθηνών με την οδό Αντιγόνης, κοντά στο κτήριο του Χρηματιστηρίου.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι έφυγε προς τη δεξιά μεριά ενώ βρισκόταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Δίπλα στο αυτοκίνητο βρισκόταν εκείνη τη στιγμή μια μοτοσικλέτα με τους δυο αναβάτες, την οποία και χτύπησε με αποτέλεσμα η μηχανή να πέσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ήταν τόση η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ώστε χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των αναβατών της μοτοσικλέτας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και κατέληξαν.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει συλληφθεί ενώ οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ποιοι εκλέγονται από τα ψηφοδέλτια Επικρατείας

Σημεία για rapid test δωρεάν την Δευτέρα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την Δευτέρα