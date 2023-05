Πολιτική

Εκλογές: Ρουσόπουλος - Χατζησοφιά - Χρηστίδης για το νέο πολιτικό σκηνικό (βίντεο)

Οι τρεις εκπρόσωποι των κομμάτων σχολιάζουν το νέο πολιτικό σκηνικό που δημιουργεί η ιστορικών διαστάσεων νίκη της ΝΔ.

Διανύουμε ήδη τις πρώτες ώρες μετά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 στις οποίες, το ποσοστό που συγκέντρωσε η ΝΔ ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο 99,61% των εκλογικών τμημάτων της επικράτειας, τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:

ΝΔ: 40,79% και 146 έδρες

ΣΥΡΙΖΑ: 20,07% και 71 έδρες

ΠΑΣΟΚ: 11,46% και 41 έδρες

ΚΚΕ: 7,23% και 26 έδρες

Ελληνική Λύση: 4,45% και 16 έδρες

ΝΙΚΗ: 2,92%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,89%

ΜεΡΑ25: 2,62%

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», για το νέο πολιτικό σκηνικό που δημιουργεί η ιστορικών διαστάσεων νίκη της Νέας Δημοκρατίας οι:

Θοδωρής Ρουσόπουλος, βουλευτής Ν.Δ. Βορείου Τομέα Αθηνών

Άννα Χατζησοφιά, από τον ΣΥΡΙΖΑ

Παύλος Χρηστίδης, από το ΠΑΣΟΚ

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή "Το Πρωινό":

