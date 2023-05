Life

Εκλογές 2023: Ψήφος εμπιστοσύνης στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε ο ΑΝΤ1 κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής κάλυψης των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου.

Οι εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου είχαν τη σφραγίδα και την εγκυρότητα του ΑΝΤ1, καθώς οι πολίτες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης, και έφεραν στην κορυφή της τηλεθέασης, το ισχυρό δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΑΝΤ1NEWS.

Στον εκλογικό μαραθώνιο των 6 ωρών, με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μαζί του τη Ρίτσα Μπιζόγλη, τη Μαρία Σαράφογλου, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τη Φαίη Μαυραγάνη, 3.877.875 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, συντονίστηκαν, έστω για 1’ στον ΑΝΤ1 για να ενημερωθούν, σφαιρικά και αξιόπιστα, για τα αποτελέσματα της κάλπης, τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών της πολιτικής αναμέτρησης, τις αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου, αλλά και τις κινήσεις και τις αποφάσεις των κομμάτων, για την επόμενη ημέρα.

Από τις 18:00 έως και τις 01:25, ο ΑΝΤ1 ήταν η πρώτη επιλογή τόσο στο σύνολο κοινού όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, καταγράφοντας ποσοστό 16% και 13,7% αντίστοιχα.

Ο ΑΝΤ1, ο μεγάλος νικητής του εκλογικού μαραθωνίου, ήταν στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με όλο τον δημοσιογραφικό και τεχνικό μηχανισμό του, με ζωντανές συνδέσεις από τα στρατηγεία και τα κέντρα αποφάσεων των κομμάτων, με αποκλειστικά ρεπορτάζ, έγκυρες πολιτικές αναλύσεις, τεχνολογικά ευρήματα και τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Η εκλογική βραδιά στον ΑΝΤ1 είχε και την καυστική ματιά της σάτιρας. Οι Ράδιο Αρβύλα άφησαν το δικό τους μοναδικό – σατιρικό αποτύπωμα, με δύο σατιρικές παρεμβάσεις, ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις με έκτακτα δελτία από το Τσαντίρι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γκύζη: Ανατροπή με τη νεκρή γυναίκα

Εκλογές – Κρήτη: Θρίλερ με δικαστικό αντιπρόσωπο που εξαφανίστηκε μαζί με τα ψηφοδέλτια

Εκλογές 2023: Οι 300 της νέας Βουλής