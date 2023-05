Πολιτισμός

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Τοιχογραφίες με έργα καλλιτέχνιδος με σύνδρομο down (εικόνες)

Ένα διαφορετικό πρότζεκτ ετοίμασαν οι φοιτητές του τμήματος Εργοθεραπείας και το παρουσιάζουν στο κοινό.

Έργα τέχνης που προωθούν την συμπερίληψη, μέσα από τη ματιά της καλλιτέχνιδος με σύνδρομο Down Λωξάνδρας Λούκας, κοσμούν πλέον το κτήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Πτολεμαΐδα..

Πρόκειται για τρία έργα ζωγραφικής που ανατέθηκαν στην Λωξάνδρα Λούκας (LLoxy) και φιλοτεχνήθηκαν από την ίδια στο πλαίσιο project, στο οποίο συμμετείχαν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και η Ολιστική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια του project, οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Εργοθεραπείας συμμετείχαν σε εργαστήρι βασισμένο στο art therapy της Λωξάνδρας Λούκας, υπό τον συντονισμό της καλλιτεχνικής διευθύντριας της Ομάδας «Εν Δυνάμει» Ελένης Δημοπούλου, του σκηνογράφου Ρίτσαρντ Λούκας και της επίκουρης καθηγήτριας Αικατερίνης Κατσιάνα, διερευνώντας το νόημα και την ταυτότητα μέσω των έργων, την προσωπική ενδυνάμωση και ενδυνάμωση των ομάδων και τη σχέση μεταξύ ληπτών υπηρεσιών και εργοθεραπευτών/τριών. Απόσταγμα του εργαστηρίου, η δημιουργία τριών έργων ζωγραφικής που κοσμούν την μία αίθουσα διδασκαλίας του Τμήματος Εργοθεραπείας.

«Η ανάθεση του έργου σε μία καλλιτέχνιδα με σύνδρομο Down στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης, ανθρώπινης ποικιλομορφίας και των ίσων ευκαιριών και εξυμνεί την μοναδικότητα. Επίσης, αυξάνει την ευαισθητοποίηση αναφορικά με το σύνδρομο Down και αποδεικνύει περίτρανα τις ικανότητες και δεξιότητες αυτών των ανθρώπων» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Λίγα λόγια για την Λωξάνδρα Λούκας (LLoxy)

Η Λωξάνδρα Λούκας (LLoxy) είναι ηθοποιός και καλλιτέχνιδα εικαστικών έργων. Η τέχνη της είναι μια αντανάκλαση του πολύχρωμου κόσμου που βλέπει γύρω της, ο οποίος κατοικείται από παράξενα και υπέροχα πλάσματα που υπάρχουν μόνο στη φαντασία της. Ως άτομο με σύνδρομο Down, η μοναδική της οπτική γωνία της επιτρέπει να βλέπει τον κόσμο με έναν τρόπο που είναι τόσο παιχνιδιάρικος όσο και βαθύς.

Δημιουργεί την τέχνη της χρησιμοποιώντας το στυλ της Art Brut, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ωμή, αφιλτράριστη έκφραση και την απόρριψη των παραδοσιακών καλλιτεχνικών συμβάσεων. Τα έργα της χαρακτηρίζονται από τα ζωντανά χρώματα, τα τολμηρά σχήματα και τα παράξενα και ασυνήθιστα πλάσματα που τα κατοικούν. Από δύσμορφα τέρατα μέχρι ευφάνταστα ζώα, κάθε δημιουργία της έχει τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα και ιστορία.

Τα επίσημα εγκαίνια των έργων θα γίνουν την Τετάρτη 24 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα.

