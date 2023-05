Οικονομία

Γραμμή 4 Μετρό - Λεωφόρος Αλεξάνδρας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Σε ποιους δρόμους Δήμου Αθηναίων θα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για ποια χρονικά διαστήματα.

"Ανάσα" στο οξύ κυκλοφοριακό πρόβλημα θα δώσει η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, ένα έργο κομβικής σημασίας, καθώς θα εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 350.000 πολίτες, 53.000 αυτοκίνητα θα βγουν από τους δρόμους και η απόσταση Γαλάτσι - Γουδή θα καλύπτεται σε 17 λεπτά.

Συγκεκριμένα, θα καλύπτει την Γραμμή «Άλσος Βεΐκου - Γουδή», μήκους 12,8 χλμ με συνολικά 15 σταθμούς.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 23-5-2023 έως 8-8-2023 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

ΦΑΣΗ 1

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 6,25 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Κ. Παπαρηγοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Μουστοξύδη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 6,25 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Κ. Παπαρηγοπούλου έως την συμβολή της με την οδό Μουστοξύδη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων. Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 6,50 μ. περίπου από το ύψος της οδού Ψελλού έως την συμβολή της με την οδό Διογενίδη με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κ. Παπαρηγοπούλου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την Λ. Αλεξάνδρας και για μήκος 30,0 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 4,50 μ. περίπου της οδού Μουστοξύδη από την συμβολή της με Λ. Αλεξάνδρας έως το ύψος της οδού Θεριανού με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 3,00 μ. περίπου του παράδρομου της Λ. Αλεξάνδρας από την συμβολή της με την οδό Κ. Σχινά έως το ύψος της εργοταξιακής κατάληψης, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 3,50 μ. περίπου της οδού Κ. Σχινά από την συμβολή της με την οδό Παράσχου και για μήκος 15,00 μ. περίπου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 4,00 μ. περίπου της οδού Παράσχου από την συμβολή της με την οδό Ασωπίου έως την συμβολή της με την οδό Κ. Σχινά, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 4,00 μ. περίπου της οδού Κομνηνών 20,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Ε. Χρυσολωρά έως την συμβολή της με την Λ. Αλεξάνδρας, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 4,00 μ. περίπου της οδού Θεσπρωτέως από την συμβολή της με την Λ. Αλεξάνδρας έως την συμβολή της με την οδό Ιουστινιανού, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος ελάχιστου πλάτους στα 3,50 μ. περίπου της οδού Ιουστινιανού από την συμβολή της με την οδό Θεσπρωτέως έως την συμβολή της με την οδό Ψελλού, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Ολικός αποκλεισμός με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου της οδού Κ. Σχινά από Λ. Αλεξάνδρας και έως τον παράδρομο της Λ. Αλεξάνδρας, του παράδρομου της Λ. Αλεξάνδρας από την οδό Μουστοξύδη έως και την οδό Ασωπίου, της οδού Πλαπούτα από Λ. Αλεξάνδρας έως την οδό Ψελλού, της οδού Διογενίδη από την οδό Κομνηνών έως την Λ. Αλεξάνδρας.

Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου της οδού Ασωπίου από την οδό Παράσχου και έως την εργοταξιακή κατάληψη, της οδού Κ. Σχινά από την οδό Παράσχου έως την εργοταξιακή κατάληψη, του παραδρόμου της Λ. Αλεξάνδρας από την οδό Κ. Σχινά έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά των οχημάτων από την οδό Ασωπίου προς την οδό Παράσχου.

Υποχρεωτική πορεία ευθεία των οχημάτων επί της οδού Παράσχου στον κόμβο Παράσχου- Ασωπίου.

Μονοδρόμιση της οδού Ψελλού από την οδό Ιουστινιανού προς και έως την Λ. Αλεξάνδρας.

Απαγόρευση της δεξιάς στροφής από την οδό Πλαπούτα προς την οδό Ψελλού και από Λ. Αλεξάνδρας προς την οδό Ψελλού.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην οδό Κ. Παπαρηγοπούλου, Ψελλού, Ιουστινιανού, Θεσπρωτέως, Κομνηνών στην περιοχή των έργων και επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στην οδό Ασωπίου από Παράσχου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

ΦΑΣΗ 2

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Ι. Σούτσου έως την συμβολή της με την οδό Κ. Παπαρηγοπούλου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 8,50 μ. περίπου από το ύψος της οδού Ψελλού έως την συμβολή της με την οδό Θεσπρωτέως με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 5,25 μ. περίπου από το ύψος της οδού Βατατζή έως την συμβολή της με την οδό Θ. Λασκάρεως με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Κ. Παπαρηγοπούλου ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Παράσχου έως την συμβολή της με την Λ. Αλεξάνδρας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Θεσπρωτέως ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και για μήκος 10,00 μ. περίπου στην συμβολή της με την οδό Λ. Αλεξάνδρας με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Θ. Λασκάρεως ελάχιστου πλάτους 5,25 μ. περίπου και για μήκος 20,00 μ. περίπου στην συμβολή της με την οδό Λ. Αλεξάνδρας με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Υποχρεωτική πορεία με στροφή αριστερά των οχημάτων από την οδό Ασωπίου προς την οδό Παράσχου.

Υποχρεωτική πορεία ευθεία των οχημάτων επί της οδού Παράσχου στον κόμβο Παράσχου-Ασωπίου.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην οδό Κ. Παπαρηγοπούλου, στην περιοχή των έργων και επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στην οδό Θεσπρωτέως, Θ. Λασκάρεως στην περιοχή των έργων και στην Ασωπίου από Παράσχου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Ολικός αποκλεισμός με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου του παράδρομου της Λ. Αλεξάνδρας από την οδό Μουστοξύδη έως και την οδό Ασωπίου.

Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου του παραδρόμου της Λ. Αλεξάνδρας από την οδό Κ. Σχινά έως την εργοταξιακή κατάληψη.

ΦΑΣΗ 3

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Ι. Σούτσου έως την συμβολή της με την οδό Κ. Παπαρηγοπούλου με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 8,75 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Κ. Σχινά έως την συμβολή της με την οδό Α. Βραΐλα με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.

Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας ελάχιστου πλάτους 4,75 μ. περίπου από την συμβολή της με την οδό Ε. Χρυσολωρά έως την συμβολή της με την οδό Καβάσιλα / Θ. Λασκάρεως με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας.

Απαγόρευση της αριστερής στροφής από Λ. Αλεξάνδρας προς Καβάσιλα στον κόμβο Λ. Αλεξάνδρας – Καβάσιλα/ Θ. Λασκάρεως-Κ. Παπαρηγοπούλου

Ολικός αποκλεισμός με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου του παράδρομου της Λ. Αλεξάνδρας από την οδό Μουστοξύδη έως και την οδό Ασωπίου.

Χαρακτηρισμός ως αδιεξόδου του παραδρόμου της Λ. Αλεξάνδρας από την οδό Κ. Σχινά έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Αλεξάνδρας σε όλο το μήκος της εργοταξιακής κατάληψης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος στην Ασωπίου από Παράσχου έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Κατά την απαγόρευση της αριστερής στροφής από Λ. Αλεξάνδρας προς Καβάσιλα στον κόμβο Λ. Αλεξάνδρας – Καβάσιλα/Θ. Λασκάρεως - Κ. Παπαρηγοπούλου, για την διευκόλυνση της διερχόμενης κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από Λ. Αλεξάνδρας αριστερά προς την οδό Καβάσιλα, κατά την διάρκεια των εργασιών όλο το 24ωρο, τα οχήματα θα μπορούν να ακολουθούν την εξής διαδρομή:

Λ. Αλεξάνδρας - δεξιά Κ. Σχινά - δεξιά Παράσχου - δεξιά Κ. Παπαρηγοπούλου – Λ. Αλεξάνδρας - ευθεία Καβάσιλα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

