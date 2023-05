Κοινωνία

Φαντάρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Φαντάρος επέστρεψε στον τόπο του για να ψηφίσει και κατέληξε στο τμήμα μετά από καταγγελία για ξυλοδαρμό. Τι συνέβη με τη σύντροφό του.

Συνελήφθη σε χωριό της Εύβοιας ένας φαντάρος ο οποίος χτύπησε τη σύντροφό του.

Σύμφωνα το ρεπορτάζ, ο φαντάρος το πρωί της Κυριακής βγήκε από το σπίτι του για να πάει να ψηφίσει.

Τότε είδε ότι η σύντροφός του είχε σπάσει το αυτοκίνητό του έπειτα από καβγά που είχαν. Τότε, βρήκε την κοπέλα του και τη χτύπησε. Η σύντροφός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία της περιοχής και στη συνέχεια ο φαντάρος συνελήφθη και θα περάσει στρατοδικείο.

πηγή: evima.gr

