Παράξενα

Εκλογές 2023 - Βεργής: ψάχνω τον μοναδικό ψηφοφόρο μου να τον κεράσω!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημοσθένης Βεργής αλλά και η σύζυγός του δεν ψήφισαν το κόμμα "Έλληνες Οικολόγοι".

Οι κάλπες έκλεισαν την Κυριακή και πολλές ήταν οι εκπλήξεις που έκρυβαν οι εκλογές.

Μία από αυτές ήταν και τα αποτελέσματα των "Ελλήνων Οικολόγων", κόμμα του Δημοσθένη Βεργή, ο οποίος δεν ψήφισε τον εαυτό του και ψάχνει τον άνθρωπο που του χάρισε την μοναδική ψήφο που έλαβε στην Α΄Αθήνας για να τον κεράσει!

Όπως είπε ο ίδιος στο protothema.gr τόσο εκείνος όσο και η σύζυγος του Σβετλάνα, δεν συμμετείχαν χθες στην εκλογική διαδικασία, καθώς βρίσκονταν στην Μύκονο για ολιγοήμερες διακοπές.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος των Ελλήνων Οικολόγων είναι σημαντικό για εκείνον να βρεθεί με τον άνθρωπο που του χάρισε την μια ψήφο και την 36η θέση στην εκλογική αναμέτρηση. «Έχει τύχει να συμμετέχω σε εθνικές εκλογές και να μην έχω πάρω ψήφο τώρα τουλάχιστον πήρα μία. Μάλιστα ψάχνω να βρω τον άνθρωπο αυτό που με επέλεξε για να τον ευχαριστήσω και να του κάνω και το τραπέζι. Ήταν μεγάλη έκπληξη αυτή για μένα. Θα ζητήσω και θα ψάξω να βρω αυτόν που με ψήφισε. Πρέπει να βρω αυτό το ψηφοδέλτιο, το θέλω ενθύμιο», αναφέρει ο Δημοσθένης Βεργής.

«Ήμασταν στην Μύκονο κι εγώ και η σύζυγος μου η Σβετλάνα χθες για διακοπές. Δεν ψηφίσαμε γιατί δεν γινόταν. Άλλωστε δεν είχα κατεβάσει ψηφοδέλτιο στο νησί γιατί η συμμετοχή μου ήταν μόνο για την Αθήνα», προσθέτει. Ο λόγος που δεν συμμετείχε στις εκλογές με ψηφοδέλτιο για όλη την επικράτεια ήταν καθαρά οικονομικός. «Για να κατεβάσεις ψηφοδέλτιο για όλη την επικράτεια ήθελες 150χιλ ευρώ, λεφτά που δεν είχα την όρεξη πλέον να δώσω. Έτσι πληρώσαμε εγώ και η γυναίκα μου παράβολα της τάξεως των 300ευρώ για την συμμετοχή μας, αλλά μόνο για την Αθήνα», σημειώνει.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Διερευνητική εντολή στον Τσίπρα - Ο Μητσοτάκης επέστρεψε τηλεφωνικά την πρώτη

Εκλογές: Η αντιπαράθεση Χατζηνικολάου - Πετρόπουλου on air (βίντεο)

Χαλκιδική - Οικογενειακή τραγωδία: το παιδί περπατούσε για ώρες μέσα στα αίματα (εικόνες)