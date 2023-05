Κοινωνία

Διόνυσος: Βρέθηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Η περιπέτεια του νεαρού άνδρα έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Πού εντοπίστηκε.

Έληξε η περιπέτεια του 29χρονου που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Διονύσου Αττικής.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Η περιπέτεια του Μπασάτη Βύρωνα, 29 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Μπασάτης Βύρωνας βρέθηκε στις 22/5/23 βραδινές ώρες στο Γαλάτσι και είναι καλά στην υγεία του μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών από ευαισθητοποιημένο συμπολίτη μας.

Για την εξαφάνισή του κινητοποιήθηκε η ειδική εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας. Στις 21/5/23 είχαμε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

