Σεισμός στη Λακωνία

Σεισμός με το "καλημέρα" στη Λακωνία. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο νότια της Λακωνίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 28χλμ. νοτιοδυτικά του Γερολιμένα.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα.

