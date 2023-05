Κοινωνία

Σχολεία: Το πρόγραμμα για τις εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Αναλυτικά οι οι ημερομηνίες των εξετάσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία μαθήματα της χρονιάς για τις τάξεις του Λυκείου και αυτή η Τρίτη, 23 Μαΐου 2023, σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων για τους μαθητές της Α’, της Β’ και της Γ’ Λυκείου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από 23 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Οσον αφορά στους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι ενδοσχολικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 30 Μαΐου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι Πανελλαδικές.

Για τα ΓΕΛ (ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια), οι Πανελλαδικές θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας) και στη συνέχεια, στο διάστημα 6-12 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων Προσανατολισμού.

Για τα ΕΠΑΛ (ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια), η έναρξη των Πανελλαδικών θα γίνει την 1η Ιουνίου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών (Γενικής Παιδείας) και θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις των μαθημάτων ειδικότητας, από 3 έως 16 Ιουνίου.

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα διεξαχθούν στο διάστημα 17-29 Ιουνίου.

Στις 30 Μαΐου θα χτυπήσει για τελευταία φορά φέτος το κουδούνι για τους μαθητές των γυμνασίων. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια θα διεξαχθούν από 1η έως 15 Ιουνίου.

Οσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τα τελευταία μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα πραγματοποιηθούν στις 15 Ιουνίου.

