Πολιτική

Εκλογές: Στον Τσίπρα η διερευνητική εντολή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σήμερα αναμένεται να παραλάβει τη διερευνητική εντολή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού την παρέδωσε ο Πρωθυπουργός.

Στις 11:00 μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να παραλάβει τη διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η παραλαβή της θα είναι τυπική, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του Συντάγματος και ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να την παραδώσει άμεσα. Όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ίδιο είχε κάνει χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αφού επικοινώνησε με όλους τους αρχηγούς, επέστρεψε την εντολή στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τηλεφωνικά τονίζοντας ότι, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για σχηματισμό κυβέρνησης με την παρούσα Βουλή.

Άλλωστε, η διεξαγωγή του δεύτερου γύρου των εκλογών θα επισπευστεί. Την Κυριακή 28 Μαΐου αναμένεται η ορκωμοσία της νέας Βουλής και την Τρίτη η διάλυσή της, ώστε να δρομολογηθούν οι εκλογές με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής στις 25 Ιουνίου.

Εκεί, η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στην αυτοδυναμία, ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυντάσσεται μετά την ήττα με 20 ποσοστιαίες μονάδες από το κυβερνών κόμμα, το ΠΑΣΟΚ σε υψηλότερα ποσοστά, όπως και τα υπόλοιπα μικρά κόμματα.

Στο δεύτερο γύρο θα κριθεί και το αν η επόμενη Βουλή που θα προκύψει θα είναι με έξι κόμματα. Δεν είναι απλώς πολλά τα κόμματα που έμειναν εκτός, είναι τουλάχιστον δύο – η ΝΙΚΗ και η Πλεύση Ελευθερίας, με το ΜέΡΑ25 να ακολουθεί – που βρίσκονται «με το ένα πόδι» στη Βουλή.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: νέα καρέ από την κίνηση των κατηγορουμένων (εικόνες)

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

“The 2Night Show” - Ιεροκλής Μιχαηλίδης: Μόνο ναρκωτικά δεν έχω δοκιμάσει (βίντεο)