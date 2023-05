Πολιτική

Εκλογές: Δένδιας και Τζανακόπουλος για το αποτέλεσμα και την επόμενη κάλπη

Ο Υπουργός Εξωτερικών και το κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για το αποτέλεσμα των εκλογών και τις κάλπες της 25ης Ιουνίου.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκαν καλεσμένοι ο Νίκος Δένδιας και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, μιλώντας για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής και την κάλπη της 25ης Ιουνίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, πρώτος βουλευτής σε σταυρό προτίμησης, απάντησε ερωτηθείς για τη θέση που θα έχει στην επόμενη κυβέρνηση και αν θα διατηρήσει αυτήν του Υπουργού Εξωτερικών ή αν θα είναι πρόεδρος της Βουλής, όπως φημολογείται, απάντησε πως «εμένα μου πέφτει λόγος όσο μου προταθεί».

Όσο αφορά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 21ης Μαΐου και τους στόχους της για την 25η Ιουνίου, σημείωσε πως «ακούω διάφορα μέσα στη ΝΔ, εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ένα καλό ποσοστό, να έχουμε μία καλή διακυβέρνηση και να οδηγήσουμε τη χώρα σε ένα ευρωπαϊκό δρόμο» και ερωτηθείς αν «υπάρχουν αντίπαλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία», απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι, «είναι η παγίδα της αλαζονείας» και εκτίμησε πως «δεν θεωρούμε ότι έχουμε το 40% στην τσέπη, ξεκινάμε όλοι από την αρχή».

Σχετικά με τις εκλογές στην Τουρκία, είπε πως «έλεγα στους συναδέρφους μου στην Τουρκία: Μην κοιτάζετε τις μετρήσεις, ο Πρόεδρος Ερντογάν θα βγει».

Όσο αφορά στο ζήτημα της κράτησης του Φρέντη Μπελέρη στις αλβανικές φυλακές, είπε πως «το ΥΠΕΞ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση χθες, τοποθετήθηκα στο συμβούλιο κλειστά, συνάντησα την Αλβανίδα ομόλογό μου. Δεν θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση κανέναν, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν μπορούμε να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο».

Και τόνισε σχετικά πως, «δεν θέλω να γίνει θέμα σε προεκλογική περίοδο. Η ελληνική πλευρά ξέρει και θα κάνει ό,τι πρέπει. Ελέχθη ό,τι έπρεπε να λεχθεί και περιμένουμε».

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη» ότι, «έχει προκαλέσει σοκ, δεν είναι αυτό που περιμέναμε» και σχολιάζοντας τη χθεσινή δήλωση του Αλέξη Τσίπρα είπε πως, «η στρατηγική της απλής αναλογικής ηττήθηκε».

Για τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις επόμενες εκλογές είπε πως, «στις επόμενες 25 μέρες πρέπει να εστιάσουμε στο ΕΣΥ, στον κόσμο της εργασίας και στο κοινωνικό κράτος» διότι, «εκεί διαμορφώνονται κίνδυνοι λόγω της κυριαρχίας του Κυριάκου Μητσοτάκη». Επιπλέον υπογράμμισε ότι, πρέπει «να ενισχύσουμε τον τρόπο που ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει στην κοινωνία το πρόγραμμά του».

Και είπε για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ ότι, «δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος φταίει για το κακό αποτέλεσμα, για αυτό φταίμε εμείς».

Αναφορικά με τη δήλωση Τσίπρα για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, η οποία προκάλεσε αίσθηση σημείωσε ότι, «για μας δεν είναι αυτός ο αγώνας εκλογιστίκος, αλλά αφορά στον αγώνα να σώσουμε όσο περισσότερο κόσμο από την ακροδεξιά».

Τέλος όσο αφορά στο ζήτημα του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ και την παραμονή ή όχι του Αλέξη Τσίπρα είπε πως «το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η εκλογική μάχη της 25ης Ιουνίου».

