Τέμπη: Γενέθλια στη ΜΕΘ για τον Γεράσιμο που δίνει “μάχη” για τη ζωή του

Ο Γεράσιμος έκλεισε τα 21 του χρόνια και οι ευχές από την οικογένεια και τους φίλους του συγκινούν.

Γενέθλια έχει σήμερα ο φοιτητης Γεράσιμος – Ιάσων Γεωργιάδης, ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι της της επιβατικής αμαξοστοιχίας Intercity62 που το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, συγκρούστηκε με το εμπορικό τρένο στα Τέμπη.

Ο νεαρός έκλεισε τα 21 του χρόνια μέσα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όπου νοσηλεύεται από την ημέρα της τραγωδίας.

Η κατάστασή του παραμένει σοβαρή, καθώς ο Γεράσιμος υπέστη βαρύτατες κρανιογκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις με σκοπό να αποσυμπιεστεί το κεφάλι του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Συγκινητική ήταν η ανάρτηση που έκανε η θεία του στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook: «21 σήμερα ….πολύχρονος να σε χαιρόμαστε, ευχόμαστε του χρόνου να σβήσεις μόνος σου τα κεράκια . Κράτα γερά μικρέ, μεγάλε μας γίγαντα. Σ’ αγαπάμε».

Οι ευχές φίλων

Ακολούθησαν δεκάδες ευχές απ την οικογένεια του Γεράσιμου και τους φίλους του:

«Όλες τις ευχές….η Παναγία μαζί σας»

«Ο Άγιος Ταξιάρχης μαζί του. Εύχομαι σύντομα να τον έχετε στο σπίτι δυνατό»

«Χρόνια πολλά αγόρι μου, συνέχισε να πολεμάς είμαστε μαζί σου… σε θέλουμε γρήγορα δυνατό και υγιή να γιορτάσουμε τη νίκη της ζωής σου!»

«Οι ευχές μας στην Παναγιά να τον βγάλει νικητή»

«Νικητής της ζωής, ήδη είναι…!! Να σταθεί γερός στα πόδια του!!! Και να ζήσει πολλά χρόνια!»

«Να τα εκατοστήσει να είναι γερός δυνατός και ευτυχισμένος σύντομα θα είναι κοντά σας Η Παναγία θα τον βοηθήσει να γυρίσει πίσω στο σπίτι στην οικογένειά του»

«Χρόνια του πολλά! Με το καλό να γυρίσει σπίτι γερός και δυνατός! Μέχρι τότε δεν είστε μόνοι.Όλοι λέμε μια προσευχή».

«Η Παναγία να τον βοηθήσει να σβήσει αμέτρητα κεράκια στη ζωή του με όλη μου τη καρδιά»

«Όλες οι θετικές σκέψεις και οι ευχές μου στο παλικάρι σας»

«Να γυρίσει γερός μετά από αυτή την περιπέτεια ..Να τον έχει καλά ο Θεός.Χρονιά του πολλά!!».