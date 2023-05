Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Δικαστική αντιπρόσωπος ξέχασε τα ψηφοδέλτια και κατέληξαν στην ανακύκλωση!

Το διαπίστωσε όταν πήγε να παραδώσει τον σάκο. Πιθανό το ενδεχόμενο επανάληψης της ψηφοφορίας.

Μία δικαστική αντιπρόσωπος στη Θεσσαλονίκη ξέχασε τον σάκο με τα ψηφοδέλτια, πιθανότατα στο εκλογικό τμήμα της Πολίχνης και αυτά κατέληξαν στην ανακύκλωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα το διαπίστωσε χθες όταν πήγε να παραδώσει τον σάκο με το εκλογικό υλικό και είχε μόνο τα βιβλία, όχι τα ψηφοδέλτια.

Το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα αλλά είναι πιθανό να ζητηθεί επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε βάρος της κινείται ήδη ποινική διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρέπει να διωχθεί για παράβαση καθήκοντος και για παρακώλυση της εκλογικής διαδικασίας

