Εκλογές - DBRS: Η πιθανή νίκη της ΝΔ συμβάλλει σε πιθανές βελτιώσεις του αξιόχρεου της Ελλάδας

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS για το αποτελέσμα των εκλογών και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα, με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 40,8%, σηματοδοτεί τη συνέχεια της πολιτικής και μία μεταρρυθμιστική πορεία που θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, σε ανάλυση με τίτλο: «Ελλάδα: Τα αποτελέσματα των εκλογών σηματοδοτούν συνέχεια της πολιτικής».

«Παρά τις συνεχείς παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, η αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα θα μπορούσε ακόμη και να υπερβεί τις προσδοκίες για φέτος», σημείωσε η εκ των επικεφαλής του οίκου για τις αξιολογήσεις χωρών, Νίκολα Τζέιμς. «Θεωρούμε τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας ως ισχυρούς παράγοντες για το αξιόχρεό της», αναφέρει ο οίκος.

Αν η Νέα Δημοκρατία καταφέρει να διατηρήσει το ποσοστό της στις δεύτερες εκλογές, σε συνδυασμό με το ίδιο υψηλό ποσοστό των κομμάτων που δεν θα περάσουν το όριο του 3%, το αποτέλεσμα των δεύτερων εκλογών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία ισχυρή αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή για τη ΝΔ, σημειώνει.

«Αυτό θα φέρει μία ακόμη περίοδο πολιτικής σταθερότητας για την Ελλάδα. Η πιθανή νίκη της ΝΔ θα της έδινε εντολή να συνεχίσει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, ενισχύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας. Οι βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης από τις αναμενόμενες δαπάνες για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ύψους 30,5 δισ. ευρώ, είναι παράγοντας που συμβάλλει σε πιθανές βελτιώσεις του αξιόχρεου της DBRS για την Ελλάδα ΒΒ (υψηλό) με σταθερή τάση», προσθέτει.

Ο οίκος σημειώνει ακόμη ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δίνει σημαντικό προβάδισμα στο κυβερνών κόμμα της ΝΔ. Η πιθανή επίτευξη αυτοδυναμίας της ΝΔ στις αναμενόμενες δεύτερες εκλογές τις επόμενες εβδομάδα θα έφερνε πολιτική σταθερότητα και θα έδινε στην κυβέρνηση εντολή να συνεχίσει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, τονίζει.

