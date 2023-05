Κόσμος

Τραμπ - βιασμός: Η Τζιν Κάρολ κατέθεσε νέα αγωγή

Τι αναφέρει στην αγωγή που κατέθεσε η πρώην αρθρογράφος.

Η πρώην αρθρογράφος Ε. Τζιν Κάρολ, στην οποία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε να καταβάλει 5 εκατ. δολάρια αφού κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της, κατέθεσε νέα αγωγή εις βάρος του για δυσφήμιση λόγω των δηλώσεων που έκανε μετά την έκδοση της απόφασης.

«Είναι τρελή», δήλωσε ο υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του 2024 σε εκπομπή του CNN μία ημέρα μετά την απόφαση που εξέδωσαν ομόφωνα εννέα ένορκοι στη Νέα Υόρκη στις 9 Μαΐου.

Στη διάρκεια της εκπομπής αυτής, παρουσία κοινού το οποίο απηύθυνε και ερωτήσεις στον Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος επανέλαβε ότι «δεν έχει συναντήσει ποτέ» την πρώην αρθρογράφο του περιοδικού Elle και έκανε εκ νέου λόγο για «μια κατασκευασμένη ιστορία».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ «μετά την ανακοίνωση της απόφασης καταδεικνύουν το βάθος της κακίας του προς την Κάρολ», αναφέρουν στη νέα αγωγή οι δικηγόροι της. Η Κάρολ ζητεί να της καταβληθεί αποζημίωση «προκειμένου να τιμωρηθεί ο Τραμπ» αλλά και «να τον αποτρέψει από το να επιδοθεί σε άλλες δυσφημιστικές ενέργειες όπως και για να απατραπούν άλλοι άνθρωποι να πράξουν το ίδιο».

Μία ημέρα πριν τη μετάδοση της εκπομπής του CNN ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση εναντίον της αρθρογράφου, η οποία τον κατηγορούσε ότι τη βίασε σε δοκιμαστήριο του καταστήματος Bergdorf Goodman στη Νέα Υόρκη την άνοιξη του 1996.

Οι ένορκοί έκριναν επίσης ένοχο τον Τραμπ για δυσφήμιση για δηλώσεις που έκανε το 2022 και τον καταδίκασαν να καταβάλει συνολικά 5 εκατ. δολάρια στην Κάρολ. Ο Τραμπ έχει ασκήσει έφεση.

