Μαντλίν Μακάν: Έρευνες σε λίμνη στην Πορτογαλία

Νέος κύκλος ερευνών, αυτήν τη φορά, για ανεύρεση της Μαντλίν Μακάν.

Οι πορτογαλικές αρχές, επικουρούμενες από τη γερμανική αστυνομία, ξεκίνησαν σήμερα τις έρευνες σε ένα φράγμα, κοντά στην περιοχή από το σημείο όπου εξαφανίστηκε το 2007 η μικρή Βρετανίδα Μάντλιν Μακάν, ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της, σε ηλικία τριών ετών.

H πρώτη αυτή εξέλιξη εδώ και πολλά χρόνια στην ανεξιχνίαστη υπόθεση της εξαφάνισης της μικρής Μάντλιν ακολουθεί την κίνηση γερμανών εισαγγελέων, τον περασμένο χρόνο, να ασκήσουν δίωξη εις βάρος ενός υπόπτου στη Γερμανία, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται σε συνεργασία με τις γερμανικές και τις βρετανικές αρχές. Σύμφωνα με τη γερμανική δικαιοσύνη, πρόκειται για τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, έναν γνωστό παιδεραστή που για πολλά χρόνια κατοικούσε μόνιμα στη νότια Πορτογαλία.

Ο άνδρας αυτός, που εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας το 2005 στην Πορτογαλία, είχε θεωρηθεί από το 2020 ως ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της μικρής Μάντλιν. Το πορτογαλικό περιοδικό Expresso αποκάλυψε ότι συνήθιζε να πηγαίνει στο φράγμα Αράντε, που βρίσκεται πολύ κοντά στην κοινότητα Σίλβες. Ο ίδιος αρνείται κάθε ανάμειξη.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε πυροσβέστες να επιβαίνουν σε ένα φουσκωτό και αστυνομικούς να χτενίζουν την περιοχή γύρω από το φράγμα Αράντε, που βρίσκεται σε απόσταση 52 χιλιομέτρων από το παραθαλάσσιο θέρετρο απ΄όπου εξαφανίστηκε η μικρή.

Πηγή που γνωρίζει τα της έρευνας είπε στο Reuters ότι η επιχείρηση στην κοινότητα Σίλβες διεξάγεται κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών, ενώ μια άλλη πηγή είπε ότι η πορτογαλική αστυνομία έχει ελάχιστες ελπίδες πως η έρευνα θα αποδώσει καρπούς.

