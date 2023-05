Οικονομία

ΕΦΚΑ - Προνοιακά επιδόματα: πότε πληρώνονται

Οι ημερομηνίες καταβολής των προνοιακών επιδομάτων από τον ΕΦΚΑ και οι αυξήσεις που θα "δουν" οι δικαιούχοι.

Προσαυξημένα κατά 8% καταβάλλονται στα τέλη μηνός Μαΐου (πληρωμή 6ος/2023) όλα τα προνοιακά επιδόματα του e-ΕΦΚΑ, που λαμβάνουν 47.636 δικαιούχοι, στο πλαίσιο της οικονομικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα οφειλόμενα αναδρομικά ποσά μηνός Μαΐου (5ος/2023) θα καταβληθούν ως εξής:

Στα τέλη μηνός Μαΐου, με την τακτική καταβολή μηνός 6ου/2023, στην πλειονότητα των δικαιούχων: 29.572.

Με εμβόλιμη πληρωμή, στις 30/05/2023, σε 9.879 δικαιούχους, που προέρχονται από τα τέως Ταμεία: ΙΚΑ, ΤΑΠΙΛΤ, ΤΣΠΗΣΑΠ και ΤΑΙΣΥΤ.

Στα τέλη Ιουνίου, (καταβολή μηνός 7ου/2023), σε 8.185 δικαιούχους, που προέρχονται από τα τέως Ταμεία: Δημοσίου, ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ-ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ-ΤΣΠΕΑΘ.

Τα τρία προνοιακά επιδόματα του e-ΕΦΚΑ που αυξάνονται είναι τα ακόλουθα:

Επίδομα απολύτου αναπηρίας για συνταξιούχους του π. ΟΓΑ, που λαμβάνουν μόνον τη βασική σύνταξη του π. ΟΓΑ, εφόσον έχουν εφ' όρου ζωής ποσοστό αναπηρίας 100%.

Επίδομα νόσου και ανικανότητας των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Εξωιδρυματικό επίδομα του e-ΕΦΚΑ.