Εκλογές - Εταιρείες Δημοσκοπήσεων: Η απόκλιση στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και η αμφισβήτηση

Που οφείλονται οι αποκλίσεις των προεκλογικών δημοσκοπήσεων αλλά και του exit poll στο ποστό του ΣΥΡΙΖΑ. "Αφήστε μας να κάνουμε την δουλειά μας" λένε οι δημοσκόποι.



Ανακοίνωση με αφορμή όσα ειπώθηκαν για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων αλλά και για το exit poll στις εκλογές 2023, εξέδωσε ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ).

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Οι έρευνες κοινής γνώμης, και ιδιαιτέρως οι δημοσκοπήσεις, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, αφού αποτυπώνουν τις τάσεις της κοινωνίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Αποτυπώνουν την στιγμή και κάθε στιγμή είναι διαφορετική, αφού επηρεάζεται από πληθώρα γεγονότων που συμβαίνουν καθημερινά, τόσο κατά την προεκλογική περίοδο όσο και την περίοδο που προηγείται αυτής, όπως οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν ανατρέχοντας στα αποτελέσματα των τελευταίων μηνών.

Εδώ και πολλά χρόνια, το εργαλείο αυτό αμφισβητείται έντονα με δημόσιες τοποθετήσεις από συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες, με στόχο την αποδόμησή του. Η πραγματικότητα κατέδειξε, όχι μόνον στις παρούσες εκλογές αλλά και στις προηγούμενες, ότι όποιος την αρνείται αυτοπαγιδεύεται στο δικό του ιστόρημα.

Οι φετινές εκλογές κατέδειξαν για άλλη μια φορά ότι το ΕΧΙΤ POLL αποτύπωσε σωστά την εκλογική συμπεριφορά, ενώ οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ικανοποιητικά τις τάσεις της κοινωνίας και μάλιστα σε περιόδους αστάθειας, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, όπου συντελούνται δομικές κοινωνικές αλλαγές.

Η μόνη απόκλιση στο 100% του exit poll από τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών αφορούσε στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικά με τις αποκλίσεις των προεκλογικών δημοσκοπήσεων αλλά και του exit poll η πρώτη μας εκτίμηση είναι ότι αυτές οφείλονται:

στα πολιτικά γεγονότα των τελευταίων ημερών της προεκλογικής περιόδου στο ότι, όπως αποδείχθηκε και από τα στοιχεία του exit poll, μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων (19%) επέλεξε κόμμα την ημέρα των εκλογών και στην υπόθεση ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της εκτεταμένης από το κόμμα τους αμφισβήτησης των δημοσκοπήσεων, δεν συμμετείχαν σε αυτές και για το λόγο αυτό υποαντιπροσωπεύονταν στις έρευνες κοινής γνώμης, όπως και στο exit poll. Με αυτή την παραδοχή, η στάθμιση των στοιχείων έδινε υψηλότερο ποσοστό στον ΣΥΡΙΖΑ από αυτό που τελικά πήρε στις εκλογές.

Ευχή μας είναι να αφεθεί εφεξής ο κλάδος απερίσπαστος να κάνει την δουλειά του με την ευσυνειδησία και την ανεξαρτησία που διακρίνει τα μέλη του ΣΕΔΕΑ και με γνώμονα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά η καταγραφή των τάσεων της κοινωνίας στο δρόμο προς τις εκλογές».

