Εκλογές - Εμφιετζόγλου: Προσφυγή στο ΣτΕ για το “μπλόκο” στο κόμμα του

Τι ζητά από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πρόδομος Εμφιετζόγλου. Τι υποστηρίζει στην προσφυγή του.



Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε ο Πρόδομος Εμφιετζόγλου και το κόμμα «Πατριωτική Ένωση- Πρόδομος Εμφιετζόγλου», ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου με την οποία έγινε η ανακήρυξη των κομμάτων και τους εγκρίθηκε το δικαίωμα να συμμετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής, ως προς το σκέλος εκείνο που δεν επέτρεψε στο κόμμα του να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία.

Το κόμμα του κ. Εμφιετζόγλου «κόπηκε» από τον 'Αρειο Πάγο με το αιτιολογικό ότι έχει διαπράξει ονοματοκλοπή του κεντρικού πυρήνα της ονομασίας του από το κόμμα «Πατριωτική Ένωση-Ελληνική Λαϊκή Συσπείρωση» (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) και ότι έχει ιδιοποιηθεί εθνικό σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας (δεκαεξάκτινος ήλιος) ως σήμα του κόμματός του.

Από το ΣτΕ ζητάει να ακυρωθεί τόσο η απόφαση της Ολομέλειας του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου (1/2023) με την οποία δεν του επετράπη να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές, όσο και η απόφαση του ίδιου Τμήματος του Ανωτάτου Πολιτικού Δικαστηρίου (16/2023) με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση ανακλήσεως και επανεξετάσεως της απόφασης ανακήρυξης των κομμάτων (δηλαδή της πρώτης απόφασης 1/2023).

Υποστηρίζει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των κομμάτων είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα συμμετοχής σε ελεύθερες εκλογές και στον εκλογικό νόμο, καθώς και ότι υπήρξε κακή συγκρότηση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου που αποφάσισε την ανακήρυξη των κομμάτων.

Παράλληλα, αναφέρει ότι για τον αποκλεισμό ενός κόμματος από την εκλογική διαδικασία, δεν προβλέπεται η δυνατότητα θεραπείας, δηλαδή να μπορεί το κόμμα να υπερασπιστεί ενώπιον του Αρείου Πάγου τον εαυτό του, παρά την επαπειλούμενη απαγόρευση συμμετοχής του στις εκλογές, αλλά ούτε έχει το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως που κατοχυρώνει το άρθρο 20 του Συντάγματος και η ΕΣΔΑ.

Αναφορικά με την συγκρότηση της Ολομέλειας του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, αναφέρει ότι η σύνθεση δεν ήταν νόμιμη, με αποτέλεσμα να παραβιαστεί η αρχή της δίκαιης δίκης που προβλέπεται τόσο από το Σύνταγμα όσο και από την ΕΣΔΑ, καθώς η ανακήρυξη των κομμάτων έπρεπε να γίνει από την 5μελή σύνθεση του Τμήματος και όχι από την Ολομέλεια του Τμήματος.

Διευκρινίζει τέλος, ότι προσέφυγε στο ΣτΕ καθώς το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου επιλαμβάνεται της ανακήρυξης των κομμάτων ως διοικητικό όργανο και όχι ως δικαστικός σχηματισμός, με συνέπεια οι αποφάσεις του να επέχουν θέση ατομικής διοικητικής πράξης, η οποία προσβάλλεται στο ΣτΕ.

