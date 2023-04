Πολιτική

Εκλογές 2023 - Άρειος Πάγος: “μπλόκο” στο κόμμα Μπογδάνου - Εμφιετζόγλου

Για ποιον λόγο ο Άρειος Πάγος, έθεσε εκτός το κόμμα "Πατριωτική Ένωση", των Μπογδάνου - Εμφιετζόγλου.

Εκτός εκλογών, έθεσε ο Άρειος Πάγος, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόμμα «Πατριωτική Ένωση» των Κωνσταντίνου Μπογδάνου και Πρόδρομου Εμφιετζόγλου και συνεπώς δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στις επικείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου.

Το "μπλόκο" ήρθε μετά την προσφυγή από κόμμα με την επωνυμία ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» -ΕΛΛ. ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ στην οποία υποστηρίχθηκε πως οι κύριοι Μπογδάνος- Εμφιετζόγλου έκλεψαν την επωνυμία του.

Ενημερώθηκε τόσο ο κ. Εμφιετζόγλου όσο και ο κ. Μπογδάνος και υπέβαλαν υπομνήματα, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να πείσουν, ότι η επωνυμία τους ανήκε και δεν είχε καταχωρηθεί σε άλλους.

Μετά ταύτα, ο Αρειος Πάγος έκρινε ομόφωνα πως δικαιούχος του ονόματος είναι το προσφεύγον κόμμα.

Επιπλέον, κρίθηκε πως το σύμβολο της «Πατριωτικής Ένωσης» (το αστέρι της Βεργίνας) είναι εθνικό σύμβολο, που η χρήση του απαγορεύεται εκ του νόμου.

