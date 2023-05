Πολιτική

Εκλογές - Ανδρουλάκης: Στόχος μας η αναγέννηση της παράταξης

Η δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο.



"Η λαϊκή ετυμηγορία ανέδειξε την ανάγκη να υπάρχει ισχυρή και αξιόπιστη προοδευτική δύναμη στον τόπο και να αφήσουμε στο παρελθόν τη διχόνοια, την τοξικότητα, τον ελιτισμό και το λαϊκισμό.

Μία προοδευτική δύναμη που θα διασφαλίσει ένα ισχυρό κράτος δικαίου, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα στρατηγικό πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, όπου τα οφέλη θα είναι για τους πολλούς και όχι για τους λίγους" τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις που έκανε, μετά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της διαδικασίας των διερευνητικών εντολών.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά "στόχος μας είναι η παράταξή μας να είναι ισχυρή με ισχυρό προοδευτικό πρόγραμμα. Οι πολίτες κουράστηκαν από την τοξικότητα, για αυτό και θέλω να υπηρετήσω τον ποιοτικό δημίσιο διάλογο, θέλουμε ως ΠΑΣΟΚ να δείξουμε μία άλλη πολιτική κουλτούρα, άλλο πολιτικό ήθος και να μην ξαναζήσουμε όσα άσχημα περάσαμε τα τελευταία χρόνια"





Επεσήμανε πως "η Ελλάδα χρειάζεται μία αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Τα τελευταία χρόνια η ΝΔ πρωταγωνίστησε σε σκάνδαλα διαφθοράς. Βιώσαμε το σκάνδαλο των υποκλοπών, είδαμε στην κοινωνία να αυξάνονται οι ανισότητες και το Ταμείο Ανάκαμψης να μην αξιοποιείται όπως σε άλλες χώρες".

Νωρίτερα, στη σύντομη συζήτηση του με την κυρία Σακελλαροπούλου ανέφερε πως "επιστρέφω την εντολή που έλαβα, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για κυβερνητικές συγκλίσεις στη βάση προγραμματικών συνεννοήσεων", κλείνοντας με αυτό τον τρόπο τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών και ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο για τη διεξαγωγή εκλογών στις 25 Ιουνίου.

Το πρω της Τρίτης, στο Προεδρικό Μέγαρο μετέβη ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος δεν παρέλαβε την εντολή από την Πρόεδρο και χαρακτήρισε σε δηλώσεις του απρόσμενα οδυνηρό σοκ το εκλογικό αποτέλεσμα.

