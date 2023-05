Μητσοτάκης στο CΝΝ: Ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας με ισχυρή ΝΔ στις 25 Ιουνίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ. Τι είπε για τις εκλογές, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



«Κεντρική μας προτεραιότητα είναι η αύξηση των μισθών των Ελλήνων πολιτών εφ όσον μας εμπιστευθούν ξανά» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη, που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN και τη δημοσιογράφο, Κριστιάν Αμανπούρ.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ικανοποιημένος για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, ήτοι ότι η εγχώρια ανάπτυξη «τρέχει» με μεγαλύτερο ρυθμό εν συγκρίσει με την αντίστοιχη ευρωπαική και επανέλαβε πως σε περίπτωση που σχηματισθεί μία ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η χώρα θα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.

Σε ερώτηση για τις προτεραιότητες του της δεύτερης 4ετίας, εφ΄ όσον βεβαίως επανεκλεγεί, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως τρέφει μεγάλες φιλοδοξίες για την επόμενη κυβερνητική θητεία τονίζοντας ότι ο μετασχηματισμός της Ελλάδος απαιτεί κατ ελάχιστον δύο 4ετίες. «Οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης, οι περισσότερες επενδύσεις και ασφαλώς οι περισσότερες θέσεις εργασίας είναι μεγάλες προτεραιότητες για εμάς. Προωθούμε, επίσης, μία προοδευτική ατζέντα αναφορικά με την αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση του Κράτους, καθώς και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, που υπενθύμισε ότι τα προηγούμενα 4 χρόνια δόθηκε απ ευθείας οικονομική στήριξη σε αυτούς, που την είχαν περισσότερο ανάγκη.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία κατήγαγε δεύτερη συνεχόμενη νίκη επί της «λαϊκίστικης αντιπολίτευσης» χαρακτηρίζοντας αυτήν την επικράτηση ενθαρρυντικό μήνυμα για την Ευρώπη εν συνόλω.

Voters “bought into our plan for a future for a Greece that is much more prosperous,” says victorious Greek PM @kmitsotakis in our exclusive interview. “We’ve done better than many people expected.” pic.twitter.com/d8XdEq9h9v