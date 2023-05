Κόσμος

Φωτιά σε σχολείο στη Γουιάνα: Έφηβη έκαψε τις συμμαθήτριες της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απίστευτος λόγος που η έφηβη έβαλε τη φωτιά σε κοιτώνα σχολείου που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων συμμαιθητριών της.

Την πυρκαγιά η οποία στοίχισε τη ζωή 19 παιδιών –δεκαοκτώ μαθητριών και μικρού αγοριού– την Κυριακή σε κοιτώνα σχολείου στη Γουιάνα προκάλεσε έφηβη, εξοργισμένη επειδή της πήραν το κινητό τηλέφωνό της, δήλωσε χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητική πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Μαθήτρια είναι ύποπτη για την πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς εξαιτίας της κατάσχεσης του κινητού της τηλεφώνου», ανέφερε επίσης χθες Τρίτη η αστυνομία σε δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα για τη φωτιά στο σχολείο στη Μάχντια, περίκλειστη πόλη ορυχείων και μεταλλείων στη μικρή αγγλόφωνη χώρα της νότιας Αμερικής.

Η κυβερνητική πηγή διευκρίνισε πως η νεαρή επιβεβαίωσε πως πράγματι αυτή ευθυνόταν.

Οι υπεύθυνοι του κοιτώνα «κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνό της και το κορίτσι απείλησε το ίδιο βράδυ πως θα έβαζε φωτιά στο κτίριο και πως θα την άκουγε ο κόσμος όλος», είπε ο αξιωματούχος.

Η ανήλικη, η οποία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο φρουρούμενη από την αστυνομία, πήγε στα λουτρά, ψέκασε με εντομοκτόνο κουρτίνα μπάνιου κι έβαλε φωτιά με σπίρτο, συνέχισε η πηγή αυτή, επικαλούμενη συμμαθήτριές της που έδωσαν στις καταθέσεις τους πανομοιότυπη εκδοχή των γεγονότων.

«Σύμφωνα με τις μαθήτριες, κοιμούνταν όταν τις ξύπνησαν κραυγές. Είδαν φωτιά και καπνό στον χώρο του μπάνιου, που γρήγορα εξαπλώθηκε στο κτίριο», σύμφωνα με το κείμενο της αστυνομίας.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες συμμαθητριών της νεαρής να σβήσουν τη φωτιά, οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα, καταστρέφοντας ολοσχερώς το κτίριο, που εν μέρει ήταν κατασκευασμένο από ξύλο — είχε ιδίως ξύλινη οροφή.

Οι μαθήτριες «δεν έχουν δικαίωμα να φέρνουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα», αλλά οι υπεύθυνοι του σχολείου «διαπίστωσαν πως το κορίτσι είχε τηλέφωνο» και είχε τραβήξει «φωτογραφίες», διευκρίνισε η κυβερνητική πηγή.

Την τραγωδία χειροτέρεψε το γεγονός πως η υπεύθυνη για τον κοιτώνα «πανικοβλήθηκε» και δεν ήταν σε θέση να βρει το κλειδί της πόρτας του κτιρίου, στα παράθυρα του οποίου ήταν εγκατεστημένες μπάρες. Η πόρτα κλείδωνε κάθε βράδυ στις 21:00, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο μικρός γιος της υπεύθυνης του κοιτώνα είναι ανάμεσα στα 19 θύματα

.

Άνδρες έσπασαν την πόρτα για να μπορέσουν να σωθούν επιζήσασες, ανάμεσά τους και το κορίτσι που έβαλε τη φωτιά.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας έφθασαν επιτόπου περίπου 25 λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προχθές Δευτέρα ο αρχηγός της αστυνομίας της Γουινέας, ο Κλίφτον Χίκεν, δήλωσε στον Τύπο πως τα πρώτα στοιχεία της έρευνας υπέδειξαν πως η πυρκαγιά οφειλόταν σε «κακόβουλη ενέργεια».

Δεκατρία κορίτσια και το μικρό αγόρι πέθαναν επιτόπου, άλλα πέντε κορίτσια υπέκυψαν σε νοσοκομείο στην περιοχή της Μάχντια.

Οι αρχές κήρυξαν τριήμερο εθνικό πένθος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ίλιον: 13χρονος μπούκαρε σε fast food με μαχαίρι

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)