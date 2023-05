Οικονομία

ΑΑΔΕ: Η appodixi σφράγισε ακόμη δύο βενζινάδικα

"Λουκέτο" και πρόστιμο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων. Τι διαπιστώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο.

Eλεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν αξιοποίησης δεδομένων που έλαβαν από την εφαρμογή appodixi, προχώρησαν σε σφράγιση δύο πρατηρίων υγρών καυσίμων στην περιοχή των Χανίων.

Συγκεκριμένα, μετά την αρχική ανάλυση κινδύνου, τελωνειακή - κινητή ομάδα ελέγχου πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στα δύο πρατήρια.

Διαπιστώθηκε ότι και τα δυο είχαν εγκαταστήσει μηχανισμούς μέτρησης, που δεν διέθεταν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και δεν διαβίβαζαν δεδομένα στη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών.

Τα πρατήρια σφραγίστηκαν άμεσα, επιβλήθηκε πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

