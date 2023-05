Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για πώληση F35 στην Ελλάδα: Η αμυντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας ισχυρότερη από ποτέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Μαζί, οι χώρες μας προωθούν τους κοινούς στόχους για ειρήνη και ευημερία».

Η αμυντική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο και κάνει την ευρύτερη περιοχή πιο ασφαλή, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφορικά με την επικειμένη πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επανέλαβε τη πάγια θέση που θέλει την αμερικανική κυβέρνηση να μην σχολιάζει την πώληση αμυντικού εξοπλισμού πριν την επίσημη ειδοποίηση του Κογκρέσου.

Ωστόσο, απαντώντας αργότερα σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν απαραίτητο σύμμαχο και εταίρο στο ΝΑΤΟ. Μαζί, οι χώρες μας προωθούν τους κοινούς μας στόχους για την ειρήνη και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και πέρα από αυτήν. Η αμυντική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η συνεργασία μας ενισχύει το ΝΑΤΟ και κάνει την περιοχή πιο ασφαλή».

Ειδήσεις σήμερα:

“Γεννηματάς”: Άνδρας έπεσε από τον 4ο όροφο

Χαϊδάρι: Παραδόθηκε η νέα πεζογέφυρα (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αγοραστού: Τι την θυμώνει στην τηλεόραση (βίντεο)